Neuer Lotus Evora GT430 Sport bei der IAA

Neuer Lotus Evora GT430 Sport bei der IAA. Lotus fügt seiner leichten Modellpalette den Evora GT430 Sport hinzu. Er unterscheidet sich von GT430 durch die Verwendung aerodynamischer Motorsport-Teile wie Frontsplitter oder großdimensioniertem Heckflügel aus Karbon (wie einige größere Karosseriepartien auch) sowie auf Wunsch 10,5-Zoll breite, rennstreckentaugliche Bereifung.

Der 1250 Kilogramm leichte Kraftsportler leistet aus einem 3,5 Liter großen V6-Motor 316 kW/430 PS bei 7000/min, beschleunigt in 3,8 Sekunden von Null auf Hundert und erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 315 km/h. Neu ist die Wahl zwischen einem Schaltgetriebe oder einer Sechsgang-Automatik . Bei letzterer muss sich der Fahrer zwar mit 280 km/h ‚bescheiden‘, dafür gelingt der Standardsprint mit 3,7 Sekunden eine Zehntel schneller als beim Handschalter.

Innen gibt es Teile in Sichtcarbon; Armaturenbrett, Türtafeln, Mitteltunnel und Lenkrad und sind mit einer Kombination aus Alcantara und gelochtem Leder bespannt. Tribut an die Moderne: ein integriertes Infotainmentsystem mit Touchscreen und Bluetoothfunktion, Satellitennavigation und Rückfahrkamera. Der karge Zweisitzer kostet in Deutschland 139.000 Euro.