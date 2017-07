Neuer Präsident von Kia Austria ist Chongwoo Kim

Neuer Präsident von Kia Austria ist Chongwoo Kim. Der 54-Jährige Chongwoo (Charlie) Kim folgt auf Chan Beom (Chandler) Jung, der seit Sommer 2013 in Österreich als Präsident von Kia Austria tätig war. Chan Beom Jung kehrt turnusgemäß wieder zur KIA Motors Corporation in Seoul zurück und wird ab Mitte Juli 2017 im Bereich Special Sales Operations tätig sein.

Chongwoo Kim blickt auf 27 Jahre Tätigkeit für die Marke Kia zurück. Der neue Präsident von Kia Austria kann aber auch Europa-Erfahrungen als Sales Coordinator bei Kia Motors Deutschland (von 2001 bis 2006) vorweisen. Zuletzt war Herr Kim „Head of Eastern European Team“ in der koreanischen Konzernzentrale, damit vor allem mit den Märkten Russland und Türkei beschäftigt, und davor, von 2099-2013, Präsident von Kia Motors Australia. Herr Kim nimmt seine Position mit Anfang Juli 2017 ein und während der verheiratete Vater von drei Töchtern ab sofort in Wien stationiert ist, wird seine Familie im Lauf des nächsten Monats nach Österreich übersiedeln.