Neuer Seat Leon Cupra – mehr Leistung und bessere Performance. Mit seinem neuen 300 PS-Motor mit, ist er nicht nur das Leon Topmodell,sondern auch das stärkste jemals von SEAT in Serie produzierte Fahrzeug.

Der neue Seat Leon Cupra ist vollgepackt mit der neuesten Technik und hervorragender Funktionalität, ganz wie es Seat-Fans auch von den anderen Modellen in der neuen Seat Leon Produktlinie gewohnt sind. Dank der Integration der fortschrittlichsten Technologie in den Bereichen Sicherheit, Komfort und Konnektivität bietet der neue Seat Leon Cupra alles, ohne Kompromisse eingehen zu müssen: Er ist kraftvoll, bietet ein herausragendes Fahrerlebnis und die sicherste, zuverlässigste, funktionalste und fortschrittlichste Technik. Der neue Seat Leon Cupra bietet Fahrassistenzsysteme, wie den Stauassistenten, den Spurhalteassistenten, die adaptive Geschwindigkeitskontrolle und Front Assist in Verbindung mit dem ACC, der jetzt sogar Fußgänger erkennt. Zusätzlich ist er mit einer elektrischen Parkbremse und einem schlüssellosen Entriegelungs- und Startsystem ausgestattet. Das Media System Plus mit seinem acht Zoll großen Display ist das Highlight des Infotainmentsystems der neusten Generation, das zum ersten Mal in einem Seat Leon Cupra durch eine Connectivity Box in der Mittelkonsole ergänzt wird. Die Box beinhaltet ein drahtloses Ladegerät für Smartphones und einen GSM Antennenverstärker für Gegenden mit schlechter Netzabdeckung.

Starker Motor

Mit seinem 2.0 TSI Motor, der eine Leistung von 300 PS bietet, ist er nicht nur das Spitzenmodell der Produktlinie, sondern auch das stärkste jemals von Seat in Serie produzierte Fahrzeug. Die Zahlen die diesem Meilenstein zugrunde liegen, bedürfen einer besonderen Erwähnung: Der Motor ist nicht nur 10 PS stärker als zuvor (von 290 PS auf 300 PS), noch wichtiger ist die Zunahme beim maximalen Drehmoment von 350 Nm auf nicht weniger als 380 Nm. Das maximale Drehmoment ist in einem großen Drehzahlbereich abrufbar, von 1.800 bis 5.500 U/m. Im Ergebnis zeigt sich eine überzeugende und kraftvolle Leistungswiedergabe. Der neue Seat Leon Cupra wird in der ST Kombiversion auch mit Allradantrieb in Verbindung mit Doppelkupplungsgetriebe (DSG) angeboten.

Performance

Um mit einer so kraftvollen Maschine das Maximale herauszuholen, verfügt der Cupra serienmäßig über eine adaptive Dämpferregelung (DCC), ein progressives Lenksystem und ein elektronisches, selbstsperrendes Differential. Die dynamischen Qualitäten des Seat Leon Cupra können dank des Cupra Drive Profile dem Geschmack des Fahrers angepasst werden. Es stehen fünf Modi zur Wahl: Comfort, Sport, Eco, Individual und natürlich der Cupra Modus.