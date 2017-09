Neuer Volvo XC40 debütiert in Mailand im skandinavischen Design-Store

Neuer Volvo XC40 debütiert in Mailand im skandinavischen Design-Store. Alles außer gewöhnlich: Mit der Vorstellung seines kompakten Premium-SUV schlägt Volvo neue Wege der Modellpräsentation ein. Anstatt den Volvo XC40 auf einer großen Automesse zu enthüllen, hat Volvo als Premierenstandort die Modehauptstadt Mailand gewählt. Dort präsentiert der schwedische Premium-Automobilhersteller das neue SUV nicht etwa bei einer traditionellen Pressekonferenz, sondern im Rahmen der Eröffnung eines exklusiven skandinavischen Design-Stores im Herzen der italienischen Metropole.

„80 hours Milan c/o Volvo Cars“ heißt der Store auf der Via Amerigo Vespucci 12, in dem sich 40 der interessantesten Marken für zeitgenössisches skandinavisches Design präsentieren, darunter Teenage Engineering, POC, Front, Monica Förster, John Sterner und viele andere. Jede Marke zeigt ein sorgfältig ausgewähltes Produkt, aus den Bereichen Mode, Interieur-Design, Accessoires, Technik und vielen mehr.

Als ausdrucksstärkstes Modell im Volvo Portfolio bringt der neue Volvo XC40 Individualität und Verspieltheit ins Segment der kompakten Premium-SUV. Mit der Art der Modellpräsentation unterstreicht Volvo sein Bestreben, geltende Konventionen in der Automobilindustrie zu überwinden.