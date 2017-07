Neues Hardtop für den Mazda MX5 von Webasto

Neues Hardtop für den Mazda MX5 von Webasto – Es macht den Mazda MX-5 zum eleganten Retractable Fastback. Zwei Sitze, offen, sportlich, puristisch. Mehr als eine Million Käufer hat dieses Konzept in den vergangenen 27 Jahren überzeugt. Der Mazda MX-5 ist somit der meistverkaufte Roadster der Welt. Dazu hat auch Webasto seit der dritten Generation beigetragen.

Die aktuelle, vierte MX-5-Generation, ist mit einer neuen Auslegung als „Retractable Fastback“ von Webasto an den Start gegangen. Es verleiht dem sportlich-eleganten Anspruch des neuen Modells noch mehr Ausdruck und verbessert gleichzeitig den Fahrtkomfort der Passagiere. Und es ist wieder eine Neuentwicklung, die den kultigen Zweisitzer einzigartig in der Riege der RHT-Roadster macht.

Das Beste aus zwei Systemen

Das exklusiv für Mazda entwickelte Dachsystem lehnt sich optisch an das Konzept der Targa-Dächer an, also Autodächern mit herausnehmbarem Dachmittelteil. Im Gegensatz zu einem Cabriolet ist beim klassischen Targa-Dach die Heckscheibe fest verbaut. Die Webasto Entwicklung verbindet das Beste beider Systeme: Dachmittelteil und Heckscheibe werden versenkt.

Das in Wagenfarbe lackierte RHT mit der weit zurückgesetzten und fast senkrecht stehenden Heckscheibe prägt maßgeblich das Design des neuen Mazda-Sportwagens. Die Höcker der Finnen sind ein unverwechselbares Erkennungsmerkmal. Sie verleihen dem Fahrzeug einen dynamischen Auftritt und minimieren zudem die Windgeräusche. Eine neue Dämmung als Bestandteil des Verdecksystems hält die meisten Fahrgeräusche draußen. Ein Plus an Komfort gegenüber dem RHT des Vorgängermodells sowie der Softtop-Variante.

Das schnellste RHT auf dem Markt

Zudem punktet die innovative Neukonstruktion mit hohem Bedienkomfort. So öffnet sich das Dach binnen 13 Sekunden: Kein aktuelles RHT ist schneller. Das vollautomatisierte, elektromechanische Antriebssystem öffnet und schließt auf Knopfdruck während der Fahrt bis zu 10 km/h. Ein weiterer Vorteil im Vergleich zum Vorgänger RHT: Das manuelle Entriegeln des Frontverschlusses entfällt, und dank moderner Elektromotoren ist eine exakte, harmonische und vor allem flüsterleise Ablaufsteuerung möglich. Besonders wichtig bei einem Roadster ist die kompakte und platzsparende Ablagelösung des Verdecks. Die Heckscheibe wird zwischen den Dachschalen eingebettet. So konnte der Kofferraum – offen wie geschlossen – voll erhalten werden. Für zusätzliche Stabilität sorgt darüber hinaus der Verdeckkastendeckel, der als fester Querträger, vergleichbar mit einem „Targa-Bügel“, ausgelegt ist.

Leicht und sportlich

Um den sportlichen Fahrspaß des MX-5 zu betonen, sind ein tiefer Schwerpunkt sowie eine möglichst gleichmäßige Gewichtsverteilung notwendig. Für die Cabriodach-Experten heißt das: Je leichter das Dach, desto besser. Daher wählten die Webasto Ingenieure für das RHT einen intelligenten Leichtbau-Materialmix, mit dem sie geringes Gewicht bei maximaler Stabilität und 2

Sicherheit erzielen. Die beiden Dachhälften sind in Schalenbauweise gefertigt – außen Aluminium, innen verstärkt mit Stahl. Die Außenschale des Verdeckkastendeckels ist aus einem Faser-Kunststoffverbundwerkstoff (Sheet Moulded Compound), die Innenschale wiederum aus Stahl. Somit ist der Mazda MX-5 RF ein echter Leichtgewicht-Sportler mit eingebautem Fahrspaß und innovativem Retractable Hardtop.

Technische Daten RHT:

 Retractable Hardtop mit 2 Dachschalen und Finnenstyling

 Öffnen und Schließen des RHTs in 13 Sekunden

 Öffnungs- und Schließfunktion bis zu 10 km/h

 Kofferraumvolumen (unabhängig von Verdeckposition): 127 l