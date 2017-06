Nissan Qashqai – aktualisiert, neue Top-Ausstattung

Nissan Qashqai – aktualisiert, neue Top-Ausstattung. Gut zehn Jahre nach der Einführung des ersten Nissan Qashqai startet der erfolgreichste Kompakt-Crossover Europas (gebaut im europafeindlichen Großbritannien) aufgewertet in seine nächste Dekade. Die Modifikationen betreffen Detailänderungen des Außendesigns, eine höhere Qualität im Innenraum (z.B. Bose-Stereo, gesteppte Nappaledersitze, elektrische Vierwege-Lendenwirbelstütze und Außenspiegelkappen nebst Dachreling in silberfarben), verbesserte Fahrleistungen und neue Nissan Intelligent Mobility Technologien wie das teilautonome Fahrsystem ‚ProPilot‘ für mehr Komfort und Sicherheit. Es ist ab Frühjahr 2018 verfügbar und soll den Fahrenden die Möglichkeit bieten „anspruchslose oder langweilige Phasen ihres motorisierten Alltags“ per Knopfdruck zu automatisieren: Im einspurigen Autobahnverehr, im Kolonnenverkehr und in Staus übernimmt das System die Steuerung von Lenkung, Beschleunigung und Bremsen. ProPilot umfasst die Funktionen des Spurhalte-Assistenten, der Intelligenten Geschwindigkeitsregelanlage und des Staupiloten. Informationen zum Status des Systems werden zwischen den Rundinstrumenten angezeigt.

Als weitere Nissan Intelligent Mobility Technologie hält der Querverkehrs-Warner Einzug in den Qashqai. Das System reduziert die Gefahr von Kollisionen beim Rückwärtsfahren etwa aus einer Parklücke oder Ausfahrt heraus. Entdeckt das System ein sich näherndes Fahrzeug, wird der Fahrer optisch und akustisch gewarnt. Bereits seit 2014 ist das Crossover-Modell mit dem ‚Intelligenten‘ Notbrems-Assistenten ausgerüstet, der nun eine neue Fußgängererkennung mit Radar- und Kameratechnik erhält. Droht ein Zusammenprall mit einem Fußgänger, wird notfalls eine automatische Bremsung des Fahrzeugs ausgelöst. Der Totwinkel-Assistent arbeitet jetzt mit Radartechnik anstelle von Kamerabildern, deckt dadurch einen größeren Winkel ab und bietet eine höhere Erkennungspräzision.

Neu ist auch die Auto-Hold-Funktion, die die Funktion der Berganfahrhilfe ergänzt. Das System erlaubt es dem Fahrer, bei stehendem Fahrzeug den Fuß von der Bremse zu nehmen: Es hält den Qashqai bis zu drei Minuten lang in stehender Position – auch an Steigungen und Gefällen – und aktiviert danach automatisch die Parkbremse. Eine grüne Leuchte in der Instrumenteneinheit zeigt an, wenn das System aktiv ist.

Zu den weiteren Assistenzsystemen zählen eine Verkehrszeichenerkennung, eine Intelligente Müdigkeitserkennung, ein Intelligenter Einpark-Assistent, der Intelligente Around View Monitor für 360-Grad-Rundumsicht und ein Spurhalte-Assistent. Vom 2014 eingeführten Modell übernimmt der neue Qashqai die Karosseriestruktur und damit die Höchstwertung von fünf Sternen im Euro NCAP-Sicherheitstest.