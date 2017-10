Novitec veredelt den neuen Ferrari GTC4Lusso

Novitec veredelt den neuen Ferrari GTC4Lusso. Die aufregendsten Sportwagen der Welt noch aufregender und einzigartiger zu machen, ist die Domäne von Novitec. Für den neuen Ferrari GTC4Lusso entwickelten die Designer des deutschen Veredlers Sichtcarbon-Aerodynamikkomponenten, die dem 2+2-Sitzer nicht nur einen noch sportlicheren Auftritt verleihen. Bei der Formgebung stand natürlich nicht nur die Optik im Fokus: Die Novitec Karosseriekomponenten erhielten im Windkanal ihren Feinschliff und optimieren damit die Fahrstabilität des Shooting Brake Coupés.

Um den Auftrieb an der Vorderachse weiter zu minimieren, wurde ein dreiteiliges Novitec Aerodynamik-Upgrade modelliert, das aus zwei Frontspoileransätzen links und rechts und einem zentralen Frontschwert besteht. Diese Komponenten reduzieren bei hohem Tempo nicht nur den Auftrieb an der Vorderachse: Die Spoiler verleihen dem GTC4Lusso auch ein noch markanteres Gesicht.

Die neuen Novitec Seitenschweller beruhigen den Luftstrom zwischen den vorderen und hinteren Radhäusern und lassen den Boliden noch muskulöser und tiefer wirken. Die Carbon-Blenden für die Rückspiegel runden die Seitenansicht harmonisch ab.

Auch das Heck wurde von den Designern eingehend modifiziert: Die Kombination aus Dach- und Heckspoiler optimiert zusammen mit einem neu gestalteten Heckdiffusor die Aerodynamik und macht die Rückansicht noch markanter.

Entscheidenden Anteil am aufregenden Auftritt des veredelten Ferraris haben natürlich auch die speziell für dieses Auto entwickelten Räder. Um die Keilform des GTC4Lusso noch stärker zu betonen, wurden zwei maßgeschneiderte Rad/Reifenkombinationen in einem Mix aus 21 Zoll Rädern vorne und 22 Zoll Felgen an der Hinterachse entwickelt.

Im Lastenheft der Entwickler stand selbstverständlich nicht nur die Optik, sondern vor allem eine weitere Agilisierung des Handlings. Die Novitec NF4 Hightech-Schmiederäder, die in jedem gewünschten Farbton geliefert werden können, gehören zu den leichtesten Felgen ihrer Größen weltweit. Das Design mit fünf filigranen Doppelspeichen trägt durch die Reduktion der ungefederten Massen entscheidend zu einem noch direkteren und dynamischeren Fahrverhalten bei. Die Novitec NF4 9Jx21 Felgen vorne werden wird mit Hochleistungsreifen der Dimension 255/30 ZR 21 bestückt. Für maximale Traktion sorgen die 12Jx22 Hinterräder mit 315/25 ZR 22 Pneus.

Alternativ gibt es für den neuen Ferrari auch dreiteilige Novitec NF7 Leichtmetallfelgen in der Kombination 9Jx21 auf der Vorderachse und 12Jx22 hinten. Ihre Bereifung entspricht den Schmiederädern. Auch diese Felgen bestechen durch ihr aufregendes Design mit fünf Doppelspeichen und Außenbetten, die passend zum Karosserieumbau auch mit Carbon-Beschichtung geliefert werden können. Die Sportfedern legen den Ferrari um bis zu 35 Millimeter tiefer. Der abgesenkte Schwerpunkt macht das Fahrverhalten noch agiler.

Eine weitere Novitec Domäne sind kraftvolle Leistungssteigerungen für Ferrari Sportwagen. Der neue 3,9 Liter Achtzylinder mit zwei Turboladern des GTC4Lusso T bietet eine hervorragende Ausgangsbasis für leistungsstarkes Tuning. Die Motorentechniker entwickelten für dieses Triebwerk drei Leistungskits, die die Reserven wecken, die in diesem Triebwerk verborgen sind, ohne die Standfestigkeit anzutasten. In aufwendigen Versuchsreihen wurden spezielle Kennfelder für die beiden Novitec N-Tronic Module entwickelt, die im Plug & Play Verfahren an das elektronische Motormanagement des Fahrzeugs adaptiert werden.

In der stärksten Variante leistet der V8 Biturbo 72,8 kW/99 PS mehr als der Serienmotor. Dann stehen 521 kW/709 PS bei 7.700 U/min und ein maximales Drehmoment von 882 Nm bei nur 3.250 U/min, 122 Nm mehr als in der Serie, bereit. Davon profitiert natürlich auch die Performance: Nach nur 3,2 Sekunden ist der getunte Gran Turismo bereits 100 km/h schnell. Die Höchstgeschwindigkeit steigt auf 325 km/h an. Im täglichen Fahrbetrieb macht sich die Leistungssteigerung nicht nur durch die verbesserten Fahrleistungen, sondern auch durch ein noch direkteres Ansprechverhalten und ein noch kraftvolleres Durchzugsvermögen bemerkbar.

Als optimale Ergänzung zum Motortuning bietet Novitec für alle GTC4Lusso Modelle präzise abgestimmte Hochleistungsauspuffanlagen in verschiedenen Versionen an. Sie bieten nicht nur einen sportlicheren Sound – auf Wunsch auch mit Soundmanagement per Abgasklappensteuerung – sondern auch eine optimierte Leistungsentfaltung. Zusätzlich sparen die Novitec Abgasanlagen auch Gewicht ein: Bei der Version aus INCONEL, einem Werkstoff, der auch in der Formel 1 für Auspuffanlagen eingesetzt wird, sind es rund elf Kilogramm weniger als in der Serienausführung.

Exklusive Veredelung bietet Novitec auch für das Cockpit des Shooting Brake Coupés an: In höchster Präzision wird feinstes Leder und Alcantara in praktisch jedem gewünschten Farbton zum individuellen Traumcockpit des Eigners verarbeitet.