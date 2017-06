Österreichs GT-Asse – Heiß auf Heimrennen am Spielberg

Österreichs GT-Asse – Heiß auf Heimrennen am Spielberg. Ein Motorsport-Wochenende mit ganzen sechs Serien und insgesamt 13 Rennen auf dem Red Bull Ring steht unmittelbar bevor. Beim Saisonstopp 2017 des ADAC GT Masters mit attraktiven Partnerserien dürfen sich die Fans auf erstklassiges Racing und die Heimrennen von über einem Dutzend österreichischer Piloten am Spielberg freuen! Allen voran macht der DTM-Führende Lucas Auer von 9. bis 11. Juni in der Steiermark einen Abstecher in die „Liga der Supersportwagen“ und heimische Teams, wie der Lokalmatador Grasser Racing, sind heiß auf das Startsignal. Mit offenem Fahrerlager, Autogrammstunden, Pit- und Gridwalk ist Motorsport hautnah garantiert.

Die Fans sind schon gespannt auf die DTM-Heimrennen des Tirolers Lucas Auer am 23./24. September auf dem Red Bull Ring. Umso erfreulicher, dass der Mercedes-Pilot bereits am kommenden Wochenende in der Steiermark Gas geben wird. Von 9. bis 11. Juni feiert der 22-Jährige mit BWT Mücke Motorsport sein Debüt in der „Liga der Supersportwagen“. Auer: „Es ist immer schön, als Österreicher in Österreich zu starten. Ich mag den Kurs. Es ist toll, was dort entstanden ist. Ich bin schon sehr gespannt, was mich erwartet.“

Österreichisches Piloten-Quintett komplett

Neben Lucas Auer werden die heimischen Fans auch Philipp Eng die Daumen drücken. Der Salzburger ist bislang der einzige Österreicher mit einem Sieg im ADAC GT Masters 2017 und freut sich auf den Spielberg: „Dieses Wochenende ist nicht nur mein Heimspiel, sondern in gewisser Weise auch das vom BMW Team Schnitzer, das seinen Sitz in Freilassing unmittelbar an der deutsch-österreichischen Grenze hat.“ Der Tiroler Norbert Siedler geht im Lamborghini Huracán für das oberösterreichische HB Racing Team an den Start: „Wir wollen unter die ersten fünf fahren. Für die Zuschauer ist der Red Bull Ring toll, da man dort viel vom Kurs sehen kann.“

Gemeinsam mit Philipp Eng hatte der Murtaler Porsche-Experte Klaus

Bachler 2015 beim ADAC GT Masters am Spielberg Platz 3 geholt. Zu seinem Saison-Höhepunkt meint der Lokalmatador: „Der Red Bull Ring ist eine wunderschön gelegene Strecke. Es ist toll, dass ich fast vor der Haustüre Rennen bestreiten und sogar zu Hause schlafen kann, da ich nur 20 Kilometer von der Rennstrecke entfernt wohne.“ Zudem freut sich der 20-jährige Kärntner Audi-Pilot Chris Höher auf das Heimspiel in seinem Debüt-Jahr: „Ich möchte eine gute Show liefern, damit die Zuschauer ein schönes Wochenende haben.“

Rot-weiß-rote Power in den Partnerserien

Für reichlich Action am ADAC GT Masters Wochenende 2017 in Österreich sorgen zudem die ADAC Formel 4, der Porsche Carrera Cup Deutschland, die ADAC TCR Germany, die GT4 EM und die Trofeo Abarth. In der ADAC Formel 4 geht für den österreichischen Rennstall Lechner Racing in diesem Jahr der Wiener Mick Wishofer an den Start. Die ADAC TCR Germany bestreiten der Lokalmatador Hari Proczyk aus Knittelfeld, der Niederösterreicher Max Hofer, die Osttiroler Martin und Lukas Niedertscheider, Simon Reicher und der Tiroler Jürgen Schmarl. Ebenfalls klingende Namen tauchen im Porsche Carrera Cup Deutschland auf: Thomas Preining (OÖ), Luca Rettenbacher (SBG), Philipp Sager (STMK) und Christopher Zöchling (STMK).