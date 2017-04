OMV und VERBUND kooperieren bei Energie-Zukunftsthemen

OMV und VERBUND kooperieren bei Energie-Zukunftsthemen. OMV wird sich mit 40% an Österreichs führendem Komplettanbieter für E-Mobilität Smatrics beteiligen.

OMV und VERBUND schließen eine weitreichende Kooperation auf operativer Ebene für die Energiezukunft ab. Die Partnerschaft unterstützt den Transformationsprozess am Energiemarkt. Zusätzlich zum Einstieg der OMV bei Smatrics werden Konzepte im Bereich grüner Wasserstoff sowie die Stärkung der Versorgungssicherheit gemeinsam evaluiert. Diese Zusammenarbeit unterstützt beide Unternehmen dabei, die gegenwärtigen energiepolitischen Herausforderungen zu meistern.

Elektromobilität – alternative Technologie im Wachstum

Der Treibstoff-Mix an der Tankstelle der Zukunft wird ein sehr breiter sein. Auch wenn fossile Treibstoffe weiterhin eine große Rolle spielen werden, ist Elektromobilität in Form von Strom und Wasserstoff bereits präsent und wird weiter an Bedeutung gewinnen. Deshalb unterstützt die OMV auch diese nachhaltigen Antriebsformen und wird bei Smatrics mit einer Beteiligung von 40% einsteigen.

Smatrics ist Komplettanbieter für Dienstleistungen rund um das Thema Elektromobilität und betreibt ein flächendeckendes Hochleistungs-Ladenetz in ganz Österreich mit Ladestationen im Umkreis von rund 60 Kilometern, die zu 100% aus Grünstrom von VERBUND gespeist werden. Inzwischen umfasst das Smatrics Ladenetz rund 400 Ladepunkte in ganz Österreich. 49 davon befinden sich bereits jetzt an OMV Standorten in Österreich, sechs weitere in Bayern. Im ersten Schritt liegt der Hauptfokus am weiteren Ausbau des Netzes in Österreich und Deutschland, in weiterer Folge wird eine mögliche Expansion in den Ländern Tschechien, Slowakei, Slowenien und Ungarn geprüft.

„Gemeinsam mit VERBUND arbeiten wir an weiteren Projekten, um die Versorgungssicherheit und Effizienz unserer Raffinerien zu steigern und erneuerbare Energien einzusetzen“, sagt Manfred Leitner, OMV Vorstand verantwortlich für Downstream. Schon heute gibt es Wasserstoff-Tankstellen in Wien, Innsbruck, Linz und Graz. Eine zusätzliche Station folgt noch vor dem Sommer in Wiener Neudorf. Weitere fünf OMV Wasserstoff-Tankstellen sind bereits in Bayern in Betrieb. Zudem forscht die OMV gemeinsam mit Partnern in Auersthal (NÖ) an der Erzeugung von Wasserstoff aus Windkraft und an der Universität Cambridge an neuen Wegen zur Produktion von Wasserstoff mit Hilfe von Sonnenlicht.

Wasserstoff – eine grüne Energielösung der Zukunft

Die Energiewende bringt Grünstrom in Überkapazitäten volatil auf den Markt. Mittels Elektrolyse können diese Überkapazitäten aus regenerativen Energiequellen wie Wasserkraft, Wind- und Sonnenenergie zu grünem Wasserstoff umgewandelt werden. Für OMV und VERBUND bietet der daraus entstehende grüne Wasserstoff vielfältige und nachhaltige Einsatzmöglichkeiten im Energie-, Industrie- und Verkehrsbereich. Geprüft wird derzeit der Einsatz von grünem Wasserstoff als Industrierohstoff, als Treibstoff der Zukunft für nachhaltige Mobilität sowie für die Energiespeicherung, um die volatile Stromerzeugung aus den neuen erneuerbaren Energien auszugleichen.

Grünstrom und Energiedienstleistungen von VERBUND

„Diese strategische langfristige Zusammenarbeit der beiden größten österreichischen Energieunternehmen bringt uns einen Riesenschritt voran in die Energiezukunft“, so VERBUND-Vorstandsvorsitzender Wolfgang Anzengruber. „Gemeinsam werden wir die Potenziale für Grünstrom und grünen Wasserstoff nutzen, Energiedienstleistungen einsetzen und der Elektromobilität einen kräftigen Schub geben.“