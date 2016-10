Opel – bestes Europa-Ergebnis seit 2011. Opel hat in den ersten drei Quartalen des Jahres 2016 europaweit rund 895.000 Fahrzeuge verkauft. Damit erzielte die GM-Marke trotz des vollständigen Rückzugs aus dem russischen Markt das beste Ergebnis seit 2011, wie das Unternehmen mitteilte.

Der Zuwachs entspricht einem Plus von fast 5,2 Prozent. Das Verkaufsvolumen wuchs in den ersten neun Monaten insgesamt in 18 Märkten, darunter Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien. Beim Marktanteil legte die Marke in zwölf Märkten zu. Der Marktanteil von Opel und seiner britischen Schwestermarke Vauxhall am europäischen Gesamtfahrzeugmarkt lag bei 5.87 Prozent.

Wachstumstreiber war vor allem der neue Opel Astra. Im bisherigen Jahresverlauf wurde der Bestseller europaweit 212.000 Mal neu zugelassen – im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Plus von rund 22 Prozent. Für den Astra sind bereits mehr als 275.000 Bestellungen eingegangen. Auch mit dem Absatz des neuen Mokka X zeigt sich der Hersteller zufrieden. Für das Modell liegen laut Opel schon mehr als 60.000 Bestellungen vor. Die Neuauflage des kompakten SUV ist erst seit Ende September bei den Händlern.

„Mit diesen tollen Produkten sowie dem ebenfalls brandneuen Zafira und unserem bahnbrechenden Elektroauto Ampera-e sind wir hervorragend aufgestellt“, sagte Peter Christian Küspert, Vertriebschef der Opel Group und bekräftigte, dass der Autobauer mit etlichen neuen Modellen im Jahr 2017 die Produktoffensive weiter fortsetzen werde.