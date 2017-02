Opel öffnet die Bestellbücher für den neuen Insignia Grand Sport. Die neue Modellgeneration verfügt bereits in der Basisversion über Fahrerassistenz-Systemen wie dem Frontkollisionswarner mit Fußgängererkennung, der automatischen City-Gefahrenbremsung, dem aktiven Spurhalte-Assistenten sowie der Abstandsanzeige. Die aktive Motorhaube erhöht den Fußgängerschutz. Standard ist zudem das Infotainment-System R4.0 Intellilink mit Sieben-Zoll-Touchscreen inklusive Anbindung des Smartphones mit Apple Carplay und Android Auto ermöglicht.

Der Opel Insignia, der als viertüriger Grand Sport coupéhafte Linien trägt (cw-Wert: 0,26), steht auf einer komplett neuen Fahrzeugarchitektur, die das Gewicht um bis zu 175 Kilogramm im Vergleich zum Vorgänger reduziert. Beim deutlich geräumiger gewordenen Sports Tourer sind es bis zu 200 Kilogramm weniger. Opel verspricht eine deutlich gesteigerte Fahrdynamik.

Motorenpalette

Die Motorenpalette beim neuen Opel Insignia Grand Sport beginnt mit einem neukonstruierten, hocheffizienten Benziner, dem 1.5 Turbo, der in zwei Leistungsstufen angeboten wird. Die Einstiegsmotorisierung bietet 104 kW/140 PS (Benzinverbrauch Grand Sport im Neuen Europäischen Fahrzyklus innerorts 7,3 l/100 km, außerorts 4,7 l/100 km, kombiniert 5,7 l/100 km, 129 g/km CO 2 ) und ein maximales Drehmoment von kräftigen 250 Newtonmeter im Bereich zwischen 2.000 und 4.100 Umdrehungen. Die stärkere 122 kW/165 PS-Version (Benzinverbrauch Grand Sport im NEFZ innerorts 7,3 l/100 km, außerorts 5,2 l/100 km, kombiniert 6,0 l/100 km, 136 g/km CO 2 ) hat das Zeug zum Bestseller unter den Insignia-Benzinern. Verglichen mit dem bereits sehr effizienten 1.6 Turbo (125 kW/170 PS) des Vorgängers verbraucht der neue Motor im WLTP-Fahrzyklus im Durchschnitt nochmals rund drei Prozent weniger. Der 1,5-Liter-Vollaluminium-Direkteinspritzer mit Turboaufladung ist der hubraumstärkste der aus Drei- und Vierzylindern bestehenden topmodernen Small Gasoline Engines-Motorenfamilie. Auch der neue 1,5er Hightech-Vierzylinder von Opel überzeugt mit dem für diese Triebwerke typischen agilen Ansprechverhalten und viel Drehmoment in jeder Lebenslage.

Ein weiteres Highlight ist der Top-Benziner im neuen Opel Insignia. Der 2.0 Turbo leistet 191 kW/260 PS bei einem höchsten Drehmoment von 400 Newtonmeter zwischen 3.000 und 4.000 Umdrehungen (Benzinverbrauch Grand Sport im NEFZ innerorts 11,5 l/100 km, außerorts 7,0 l/100 km, kombiniert 8,6 l/100 km, 197 g/km CO 2 ). Der Zweiliter-Vierzylinder kommt in Verbindung mit dem komplett neuen, sanft schaltenden 8‑Stufen-Automatikgetriebe sowie dem hochentwickelten, im Segment einzigartigen Allradantrieb mit Torque Vectoring. Bei diesem Hightech-Allradsystem ersetzen zwei Kupplungen an der Hinterachse ein konventionelles Differenzial und können die Räder individuell, je nach Fahrsituation, in Sekundenbruchteilen beschleunigen.

Abgerundet wird das Antriebsportfolio von einem ebenfalls neuen, besonders effizienten 6‑Gang-Schaltgetriebe in Verbindung mit den populären 1,6-Liter-Dieselmotoren. Zur Wahl stehen zwei Leistungsstufen mit 81 kW/110 PS (Dieselverbrauch Grand Sport im NEFZ innerorts 4,6 l/100 km, außerorts 3,6 l/100 km, kombiniert 4,0 l/100 km, 105 g/km CO 2 ) und 100 kW/136 PS (Dieselverbrauch Grand Sport im NEFZ innerorts 5,1 l/100 km, außerorts 3,9 l/100 km, kombiniert 4,3 l/100 km, 114 g/km CO 2 ). Diese neue Verbindung aus reibungsoptimiertem Schaltgetriebe und weiterentwickeltem 1.6 CDTI sorgt mit 81 kW/110 PS im WLTP-Fahrzyklus für eine Kraftstoffersparnis von durchschnittlich zehn Prozent gegenüber dem Vorgängermodell.