Opel Insignia im Offroad-Look – Der neue Country Tourer

Opel Insignia im Offroad-Look – Der neue Country Tourer. Wie bereits bei der Vorgängergeneration wird es den Opel Insignia in der Kombivariante auch im Offroad-Look geben. Der Insignia Country Tourer wird auf der heurigen IAA in Frankfurt (14. – 24. September) debütieren. Der Allradler empfiehlt sich besonders für Wintersportler, Country-Fans und alle, die einfach markant auftreten wollen.

Im gesamten unteren Fahrzeugbereich und um die Radhäuser betonen schwarze Schutzelemente ebenso den robusten Auftritt wie silberfarbene Unterfahrschutzelemente an Front und Heck. Für Leistung sorgt ein breites Antriebsportfolio – das noch mit einem kommenden Top-Diesel ergänzt wird. Außerdem im Programm: die neue Achtstufen-Automatik und Allrad-Technologie. Wer auch einmal abseits asphaltierter Straßen unterwegs sein muss, schätzt neben 20 Millimeter mehr Bodenfreiheit insbesondere den Allradantrieb mit Torque Vectoring und neuer Fünflenker-Hinterachse.

Anstelle eines konventionellen, offenen Hinterachsdifferenzials, das Drehmoment zu gleichen Teilen an die Räder leitet, verfügt der Opel Insignia Country Tourer über zwei elektrisch gesteuerte Lamellen-Kupplungen, die eine präzisere, individuellere Kraftübertragung an jedes Rad sicherstellen – unabhängig von Bodenbelag, Nässe, Eis oder Schnee. Um der Untersteuertendenz in engen, schnell angegangenen Biegungen zu begegnen, leitet das System je nach Gasbefehl und Lenkeinschlag mehr Drehmoment an das kurvenäußere Hinterrad.

Das ‚FlexRide‘-Fahrwerk adaptiert Stoßdämpfer, Lenkung, Gaspedalkennlinie und Schaltpunkte (bei Automatik) eigenständig oder anhand der vom Fahrer wählbaren Modi Standard, Sport und Tour. Die neue zentrale ‚Drive Mode Control‘-Software ist das Herz des adaptiven Fahrwerks. Sie wertet permanent alle Sensoren sowie Einstellungen aus und erkennt den individuellen Fahrstil.