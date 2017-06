Opel mit neuer Führung – Lohscheller folgt auf Neumann

Opel mit neuer Führung – Lohscheller folgt auf Neumann. Der Opel-Aufsichtsrat hat in seiner heutigen Sitzung einstimmig Michael Lohscheller, seit September 2012 Chief Financial Officer und Geschäftsführer Finanzen von Opel, als Nachfolger von Dr. Karl Thomas Neumann als Nachfolger bestellt. Neumann war heute von seinem Amt als Sprecher der Geschäftsführung der Adam Opel GmbH zurückgetreten. Er bleibt Mitglied der Geschäftsführung, bis der Verkauf von Opel/Vauxhall an die PSA-Gruppe abgeschlossen ist. Damit soll die Kontinuität für das Geschäft und alle Stakeholder des Automobilherstellers gesichert werden, ebenso wie ein nahtloser Übergang des Unternehmens an PSA. Dazu gehört laut Aufsichtsrat die Erarbeitung eines neuen strategischen Plans für Opel.

Für Dr. Karl-Thomas Neumann war es „eine schwierige, persönliche Entscheidung, Opel/Vauxhall mit dem Übergang an die PSA-Gruppe zu verlassen. Ich bin stolz auf das Team und darauf, was wir gemeinsam erreicht haben. Ich habe keinen Zweifel daran, dass Opel/Vauxhall mit dem Wechsel zur PSA-Gruppe noch erfolgreicher und stärker aufgestellt sein wird. Ich werde mich zunächst voll auf den Abschluss dieser Transaktion konzentrieren und mir anschließend die Zeit nehmen, um über meine persönlichen nächsten Schritte zu entscheiden.“

„Unter der Führung von Dr. Karl-Thomas Neumann haben wir enorme Fortschritte beim Turnaround von Opel/Vauxhall erzielt“, sagte Dan Ammann, Vorsitzender des Opel-Aufsichtsrates und General Motors President. „Wir möchten ihm für die große Leistung danken, die er in den vergangenen vier Jahren für Opel/Vauxhall und GM erbracht hat.“

Dr. Wolfgang Schäfer-Klug, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates und Vorsitzender des Gesamtbetriebsrates von Opel, sagte: „Die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat respektieren die Entscheidung von Herrn Dr. Neumann. Er hat für Opel wieder Anerkennung, ein verbessertes Markenimage und ein gestärktes Selbstbewusstsein erreicht. Hinzu kommt die Entwicklung wettbewerbsfähiger und aufregender, neuer Fahrzeuge. Die Entscheidung, CFO Michael Lohscheller zum neuen Opel-Chef zu machen, wird von uns ausdrücklich begrüßt.“

„Ich danke dem Aufsichtsrat für das Vertrauen. Wir werden den eingeschlagenen Weg konsequent weitergehen und als Teil der PSA-Gruppe weiter an Schlagkraft gewinnen“, sagte Michael Lohscheller und weiter: „Hier entsteht nach dem erwarteten Closing des Vertrags ein neuer europäischer Champion. Ich freue mich auf die neue Aufgabe und darauf, gemeinsam mit der Führungsmannschaft für die rund 38.000 Opel-Mitarbeiter und alle Stakeholder an einer erfolgreichen Zukunft für Opel/Vauxhall zu arbeiten.“