Opel startet Produktion des Insignia Grand Sport. Im Stammwerk in Rüsselsheim hat die Produktion des Opel Insignia Grand Sport begonnen. Das erste Fahrzeug, das in Kundenhand übergehen wird, ist ein Exemplar in Abalone-Weiß mit 125 kW/170 PS starkem Zweiliter Diesel-Motor. Die ersten drei Serienfahrzeuge sind für die Märkte Polen, Dänemark und Deutschland bestimmt. Das Opel-Flaggschiff ist als Limousine Grand Sport und als Kombi Sports Tourer seit vier Wochen bestellbar und kommt im Sommer offiziell in den Handel.

Opel hat über 500 Millionen Euro in die Fertigung des neuen Insignia investiert, dessen Vorgänger „Auto des Jahres 2009“ gewesen ist und sich europaweit 940.000 mal verkauft hat. In den vergangenen Jahren war er Insignia das am vierthäufigsten verkaufte Modell des Marke.

Der neue Insignia basiert auf einer komplett neuen Architektur: Bis zu 200 Kilogramm hat die Neukonstruktion im Vergleich zum Vorgänger abgespeckt, ist flacher und bietet dennoch mehr Platz im Innenraum. Technische Highlights sind unter anderem der neue intelligente Allradantrieb mit Torque Vectoring und die zweite Generation des Intellilux-LED-Matrix-Lichts.