OXIGIN MP1 meets BMW M2 – Individuelles Multipiece-Leichtmetallrad für das Turbo-Coupé. Mit der Präsentation des neuen Oxigin MP1 feierte die Leichtmetallfelgen-Schmiede Oxigin Leichtmetallräder im vergangenen Frühjahr das Comeback mehrteiliger Räder in ihrem abwechslungsreichen und innovativen Portfolio.

Kernkompetenzen der zweiteilig verschraubten Oxigin MP1 sind ihr dynamisches Styling mit bis an die letzte mögliche Kante des Felgenbetts auslaufenden Speichen, die die Felge optisch noch größer wirken lassen, ihre schier unbegrenzte Oberflächen-Individualität sowie ihr attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Standesgemäßes „Schuhwerk“ bildet das OXIGIN MP1 beispielsweise für BMWs derzeit heißestes Kompaktklasse-Eisen, den bereits werksseitig 370 PS starken M2, wie die Tuning-Spezialisten von xXx Performance mit ihrem hier präsentierten Projektfahrzeug unterstreichen.

An den Achsen des kompakten Turbo-Coupés rotiert die MP1 in den Dimensionen 9×20 und 10,5×20 Zoll in Kombination mit Bereifung der Dimensionen 245/30R20 und 285/25R20. Edel und sportiv gleichermaßen erscheint die Oxigin MP1 in ihrem am M2 montierten Finish: Die gestuften Felgenbetten sind in warmem liquid rose gold gehalten, während der Felgenstern in liquid anthracite schimmert.

Ferner spendierte xXx Performance dem BMW M2 Gewindefedern aus dem Hause H&R, welche den Oxigin-Radsatz ideal zur Geltung bringen. Eine Capristo-Sportabgasanlage mit Klappensteuerung sorgt für eine noch aggressivere Sound-Entfaltung des aufgeladenen Reihensechszylinders sowie in Kombination mit einer Softwareoptimierung für ein Power-Upgrade auf 430 PS. Alternativ ist die OXIGIN MP1 selbstverständlich auch in farbneutraleren Ausführungen, wie beispielsweise der Basisvariante silver brush/lip polish erhältlich.