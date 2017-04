Oxigin- und Carmani-Highlights auf der Tuning World Bodensee

Oxigin- und Carmani-Highlights auf der Tuning World Bodensee. Mehr als 100.000 Besucher werden erwartet, wenn vom 28.4. bis zum1.5.2017 die Tuning World Bodensee stattfindet. Auch die Leichtmetallfelgen-Spezialisten der AD Vimotion präsentieren die neuesten Highlights und umfangreichen Portfolios ihrer Marken Oxigin und Carmani.

Stars sind zweifellos das in innovativer Flowforming/Flowforged-Technologie gefertigte Leichtbau-Rad Oxigin 21 Oxflow sowie die nicht minder beeindruckende Mehrteiler-Neuheit Oxigin MP1.

Dank ihres Fertigungsverfahrens vereint die Oxigin 21 Oxflow ein geringes Eigengewicht mit hohen Traglasten. Neben den Basisvarianten silver brush und titan brush, mit aufwändig gebrushten Oberflächen, ist die Oxigin 21 Oxflow in sieben liquid colours erhältlich. Die farbigen Klarlack-Finishes sind in glänzender oder matter Variante sowie optional mit glanzpolierter Oberfläche erhältlich. Das Größen-Portfolio der Oxigin 21 Oxflow: von 8,5 und 9,5×19 Zoll über 9×20 und 10,5×20 Zoll sowie 9×21, 10,5×21 und 11,5×21 bis hin zu 11×23 Zoll. Die Preise starten bei 329 Euro.

Neue Maßstäbe bei Styling, Preis-/Leistung und Oberflächen-Individualität setzt die mehrteilige Oxigin MP1. Schon in der Basisversion beeindruckt das zweiteilig verschraubte Leichtmetallrad mit gebrushtem Felgenstern und einem hochglanzpolierten Stufenbett. Wahlweise können Stern/Bett in praktisch jedem denkbaren Farbton –auch in den sieben neuen Oxigin liquidcolours – lackiert werden. Besonders edel: polierter Stern und poliertes Bett. Zum Start ist die Oxigin MP1 in den Dimensionen 9×20 und 10,5×20 Zoll verfügbar. Die Preise beginnen bei 629 Euro.

Auch in unzähligen Farbvarianten verfügbar: die Felgendesigns der Marke Carmani, mit einem besonders günstigen Preis/Leistungs-Verhältnis. Das Carmani 13 Twinmax-Rad im Doppelspeichendesign etwa wird neben black polish und purem black auch in kühlem bright silver sowie in acht verschiedenen colour polish-Farben, in leuchtendem neon yellow cut und mit Folien-Veredelungen angeboten.

Beide Oxigin-Neuheiten werden auf der Tuning World Bodensee auch an spektakulären Showfahrzeugen zu sehen sein.