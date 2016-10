Panasonic Jaguar Racing – Formel E-Debüt beim Hongkong ePrix. Panasonic Jaguar Racing ist bereit für sein Debüt in der FIA Formel E. Der Eröffnungslauf zur Saison 2016/17 geht über 45 Runden auf einemneuen 1.86 Kilometer langen Kurs an der Hafenfront der südchinesischen Metropole.

Mit dem offiziellen Comeback im Motorsport will Jaguar an seine große Tradition anknüpfen.

Dazu setzt das Werksteam Panasonic Jaguar Racing zwei rein elektrisch angetriebene I-TYPE mit den Fahrern Adam Carroll (GB) und Mitch Evans (NZ) ein. Insgesamt stehen 14 Wertungsläufe auf dem Programm – mit dem Finale Ende Juli 2017 in Montreal. Mit dem Einstieg in die Formel E zielt Jaguar mit Blick auf die Elektrifizierung künftiger Straßenmodelle auf den Know-how-Transfer zwischen Rennteam und Serienentwicklern – getreu dem Gründungsmotto des neuen Rennteams – „Race to Innovate“.

Der von Panasonic Jaguar Racing eingesetzte I-TYPE wird von einer 200 kW starken MGU

(Motor Generator Unit) angetrieben und erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 225 km/h.

Die Kraft gelangt über ein sequentielles Getriebe und Lenkradschaltwippen auf die Hinterräder.

Neben dem auf rein elektrische Antriebe setzenden Technikreglement zeichnet sich die Formel E durch die Wahl ihrer Rennstrecken aus. Bis auf den Lauf in Mexiko, bei dem ein Teil der aktuellen Grand Prix-Piste genutzt wird, finden alle Rennen auf Straßenkursen im Zentrum weltbekannter Städte statt. Darunter auch Berlin, Paris, London, Brüssel und Moskau. Freies Training, das Qualifying und das Rennen gehen alle an einem Tag über die Bühne. Ausnahmen sind die beiden letzten Rennen in New York und Montreal, die als Doppelläufe (Samstag/Sonntag) ausgetragen werden.