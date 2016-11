Parkplatzsuche einfach und schnell – www.parkplatzsuche.at. Unter dem Link www.parkplatzsuche.at findet man mit wenigen Klicks einen passenden Stellplatz in der Nähe. Wer schon einmal versucht hat, einen Parkplatz in der Grazer oder Wiener Innenstadt zu finden, der kennt das Problem. In der Kurzparkzone einen Parkplatz zu finden ist ein nerviges und zeitraubendes Unterfangen. Wer dieses Vorhaben aufgibt und sich ohne zu vergleichen im erstbesten Parkhaus einen Stellplatz sucht, wird oft mit horrenden Parkpreisen überrascht. Anrainern geht es auch nicht besser, ein reservierter Abstellplatz in einem Parkhaus kostet zwischen 75 und 250Euro. Gerechnet auf den Quadratmeterpreis entspricht das schnell einer Luxuswohnung für ein Stück rauen Asphalt.

Seit Kurzem widmet sich der neue Online-Dienst www.parkplatzsuche.at genau diesem Problem. Parkplatzsuche.at bedient sich dazu der Anzeigen freier Stellplätze von Parkplätzen, Parkhäusern und Tiefgaragen in der Nähe. Auf einer Karte werden alle verfügbaren Treffer übersichtlich aufgelistet und zum Vergleich angeboten.

Was kann www.parkplatzsuche.at?

Parkplatzsuche.at ist nicht nur eine Suchmaschine für den nächstgelegenen Parkplatz oder dem Parkhaus, sondern funktioniert als Anzeigenportal für Parkmöglichkeiten aller Art. Anbieter von Stellplätzen können Ihren Parkplatz inserieren und Verbraucher können schnell und einfach Ihre nächste Parkmöglichkeit planen.

Das Online-Portal ist für ganz Österreich ausgelegt, im Moment scheinen sich jedoch die meisten Anzeigen auf Graz und Wien zu fokussieren. Mit der Erweiterung der Bekanntheit des Dienstes wird sich das vermutlich ändern. Die willkürliche Suche nach dem passenden Parkplatz ist in jeder größeren Stadt eine Qual.

Hinter Parkplatzsuche.at steht Michael Hohl, ein Informatik-Student der TU Graz, der als Selbständiger seit 4 Jahren Webseiten, Webanwendungen und Apps für verschiedene Unternehmen entwickelt. Der regelmäßige Ärger darüber keinen passenden Parkplatz zu finden, die Miete eines teuren Garagen-Stellplatzes mit allen Unzukömmlichkeiten, das war schliesslich der Startschuss für das Projekt Parkplatzsuche.at