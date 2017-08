Performmaster – Mercedes-AMG C 43 mit 430 PS

Performmaster – Mercedes-AMG C 43 mit 430 PS. Als attraktiven Einstieg in die Welt von AMG kombiniert der C 43 AMG einen 270 kW/367PS starken 3,0-Liter-V6-Biturbomotor mit permanentem Performance-Allradantrieb und aufwändiger, vom Mercedes-AMG C 63 übernommener Fahrwerkstechnologie bezeichnet AMG den C 43.

Aber die Leistungswerte sind durchaus noch ausbaufähig, nämlich mittels der performmaster high performance-technologie. Legen die Baden-Württemberger Hand an, mutieren die von Haus aus schon strammen Werte zu einem wahren Schwabenpfeil.

Beeindruckende 316 kW / 430 PS und gewaltige 610 Nm trommeln das Fahrzeug gehörig von 0-100 km/h in 4,0 Sekunden (Serienwert 4,7 Sekunden) und dank Vmax-Aufhebung endet der schier endlose Vortrieb erst bei 285 km/h und beschert dem Fahrer Laune pur sowie ein sattes Leistungsplus auf der Autobahn.

Dieses Aha-Erlebnis wird durch das von performmaster eigens entwickelte PEC Tuning-Modul möglich. Dieses Modul wird als zweites Steuergerät direkt in das bestehende CAN-Bus-System des AMG integriert und kann dadurch vollumfänglich mit diesem kommunizieren. Dabei arbeitet es komplett parallel zum originalen Motorsteuergerät, das somit weder in Form von Öffnen noch durch Umprogrammieren oder Löten verändert wird. Ebenso wenig kommt es zu einem Eingriff in die Motormechanik oder den Serienkabelbaum.

Teilegutachten und umfassende Garantie

Dass performmaster das PEC Tuning-Modul samtzugehörigem Teilegutachten ausliefert gehört zur Firmenphilosophie des Unternehmens. performmaster gewährt auch umfassende Garantie auf Motor, Getriebe, Differential, Turbolader und weitere Teile, bis zu zwei Jahren oder 100.000 km.