Peugeot Traveller auch als VIP-Version. Peugeot bietet den Traveller jetzt auch in der Ausstattung Business VIP in Lounge-Konfiguration mit vier Einzelsitzen im Fond oder zwei Einzelsitzen und einer Dreisitzerbank an. Als Sonderausstattung ist ein verschieb- und versenkbarer Tisch erhältlich. Für zusätzlichen Bedarf ist eine weitere Rückbank mit drei Sitzen lieferbar. Die VIP-Version verfügt serienmäßig über 17 Zoll-Leichtmetallfelgen, Xenon-Scheinwerfer, eine stärker getönte Heckscheibe und extra-getönte Scheiben in der zweiten und dritten Reihe sowie Ledersitze und Ambientebeleuchtung.

Weitere Ausstattungsmerkmale sind die Keyless-Bedienung, eine elektrische Schiebetür und beleuchtete Trittstufen in der ersten und zweiten Reihe sowie eine Drei-Zonen-Klimaanlage. Auf Wunsch ist ein Glasdach bestellbar. Spurhalteassistent, Verkehrsschilderkennung, Müdigkeitswarner und Fernlichtassistent sind serienmäßig an Bord. Der Peugeot Traveller Business VIP ist in den Längen L2 und L3 lieferbar.