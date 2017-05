pewag congress 2017 zeigte eine Welt voller Innovationen

pewag congress 2017 zeigte eine Welt voller Innovationen. Der österreichische Premium-Kettenhersteller pewag hatte das siebte Mal zum pewag congress geladen und rund 200 Kunden aus 28 Ländern haben die Veranstaltung in Salzburg besucht. Sie wurden von Ägyd Pengg, CEO und Eigentümer der pewag, auf den neuen Kurs der kommenden Jahre eingestimmt.

So werde man durch die kontinuierliche Erweiterung des pewag-Produktportfolios, die weitere Serviceoptimierung und die Integration neuester Technologien, die pewag-Marktposition weiter ausbauen. Auch will man konsequent den Weg der Internationalisierung und damit „näher an den Kunden und die Märkte herangehen“, so Ägyd Pengg in seiner Eröffnungsrede.

Auf der rund 800m² großen Hausmesse wurden den Besuchern die jüngsten pewag-Innovationen präsentiert. Vom maßgeschneidert beketteten Formel-1-Wagen über die neuesten Forstbänder zur Wald- und Bodenschonung bis hin zu Innovationen im Bereich der Hebetechnik: Durch die mit peTAG-Technologie ausgestatteten Produkte, werden Prüfungen einfacher und schneller möglich. Weiters kann die ID Tag Nummer auch für hausinterne Verwaltungssysteme verwendet werden und mithilfe der peTAGinfo werden auf allen Tags standardmäßig wichtige Informationen gespeichert.

Highlight für die Besucher des pewag congress 2017 war die reibgeschweißte Kette pewag hero. Dank des neuartigen Reibschweißverfahrens lässt pewag hero sämtliche Einschränkungen bezüglich Form, verschweißter Materialien und Stahlqualitäten hinter sich und öffnet das Tor zu einer neuen Welt der Kettenfertigung. Reibschweißen ist eine bewährte Fügetechnologie, die seit vielen Jahren in Luftfahrt- und Automobilindustrie verwendet wird. pewag ist der erste Kettenproduzent, der die innovative Technologie des Reibschweißens aufgegriffen und für die Herstellung der nächsten Kettengeneration verfeinert hat.