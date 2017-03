Piaggio-Importeur Faber expandiert nach Tschechien. Seit Beginn des Jahres ist die Faber Moto s.r.o. mit Sitz in Brünn der neue Generalimporteur der Marken Piaggio, Vespa, Aprilia und Moto Guzzi in der Tschechischen Republik. Beim Motosalon in Prag vom 2. bis 5. März gibt das neu gegründete Unternehmen sein Debüt und präsentiert die Highlights der vielfältigen Motorrad- und Rollerpallette.

„Es freut mich, dass unser Familienunternehmen durch die Expansion in die Tschechische Republik den Bogen zu ihren Ursprüngen schließt. 1948 hatte mein Vater, Josef Faber sen., den Grundstein für das Unternehmen mit der damals bekannten tschechoslowakischen Zweiradmarke Jawa gelegt,“ so Josef Faber, Geschäftsführer der Faber Moto s.r.o.

„Derzeit befinden wir uns in einer intensiven Aufbauphase, in der wir das Händlernetz der von uns vertretenen Marken Marken Piaggio, Vespa, Aprilia und Moto Guzzi in der Tschechischen Republik neu strukturieren,“ ergänzt Adam Žert, Country Manager der Faber Moto s.r.o.

Faber Moto lädt Zweiradfans zum Motosalon in Praha-Letňany

Auftakt und Debüt feiert Faber beim Prager Motosalon vom 2. bis 5. März. Der neue Generalimporteur lädt alle Fans von Motorrädern und Rollern zu seinem Messestand, wo sie die Highlights und News des Portfolios erleben können: Dazu zählen die Vespa 946 (RED) sowie die neue Farbpalette 2017 von Vespa, die Piaggio Beverly 300ie Police, die neue Moto Guzzi V7 III, sowie die Aprilia Dorsoduro 900 und RSV4.