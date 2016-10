Piecha Abgasanlagen – Surround-Sound aus vier Endrohren. Im Kino nimmt das Streben nach einem optimalen Klangerlebnis immer neue Dimensionen an. So erlaubt Dolby Atmos nahezu unbegrenzt viele Tonspuren und Overhead-Lautsprecher sorgen für eine äußerst authentische Darstellung.

Den Sound einer Piecha-Abgasanlage sollten Fahrer eines Mercedes oder Jaguar F-Type aber unbedingt live erleben – denn nichts schlägt hier das reale Erlebnis.Der Fahrzeugveredler aus Rottweil fertigt seine Klangskulpturen aus hochwertigem Edelstahl ausschließlich in Deutschland und schneidert jedem Fahrzeug die perfekte Partitur auf den Leib.

Aber auch optisch sind die Halbanlagen von Piecha wahre Kunstwerke – besonders dann, wenn man sie einmal als unmontiertes Einzelteil in ihrer vollen Pracht und Größe erblickt. Ihre wahren Talente kommen jedoch erst in Verbindung mit einem entsprechenden Fahrzeug zur Geltung, dem sie dann den optimalen Resonanzboden bieten. Egal ob ML (W164), C-Klasse (W204), CLK (C/A209), E-Coupé oder Cabrio (C/A207), SL R230/R231, SLK R171/172, Viano/Vito W639, A-Klasse W176, CLA (W117) oder Jaguar F-Type: Firmenchef Marcus Piecha gelingt es auf unnachahmliche Weise, jedem Motor akustisches Gänsehautfeeling zu entlocken. Statt einer Dolby-Zertifizierung liegt den meisten Abgasanlagen von PIECHA etwas viel Besseres bei: und zwar eine EG-Betriebserlaubnis, die eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere verzichtbar macht.

Piecha bietet mittlerweile verschiedene Endrohrdesigns an, sowie vorgeschaltete Auspuffanlagen für die originalen AMG-Blenden. Einen geradezu legendären Ruf genießt aber der immer wieder weiterentwickelte QUADRO-Auspuff mit den vier mächtigen, verchromten,ovalen Rohren. Er ist für die verschiedensten Fahrzeugmodelle von Mercedes erhältlich.

Speziell für den Jaguar F-Type ist ein Highend-Quadro-Endschalldämpfer in einer besonders sinnlichen Klappenversion verfügbar, der einen gewaltigen, sonoren und kraftvollen Sound bietet – grinsende Gesichtszüge sind dabei unvermeidlich. Einen kleinen Vorgeschmack auf das reale Sounderlebnis bietet der hauseigene YouTube-Channel unter www.youtube.com/user/piechatuning mit zahlreichen Fahr-Videos. Doch auch hier gilt: Nichts klingt so authentisch wie die Realität.

Für nahezu alle QUADRO Auspuffanlagen bietet PIECHA für die jeweiligen Fahrzeugmodelle auch die passenden Heckdiffusoren an, um die Klangentwicklung auch im richtigen Designperfekt in Szene setzen zu können.