PKW-Markt wächst um 6,3 % – VW Marktführer. Auch im Monat September hielt der positive Markttrend an. Es wurden im Monat 29.836 Pkw-Neuzulassungen registriert, was eine Steigerung um 14.9 % zum vergleichbaren Vorjahresmonat bedeutet. In der kumulierten Betrachtung legte der Gesamtmarkt nach dem 3. Quartal des Jahres 2016 um 6.3 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 252.178 Pkw-Neuzulassungen zu. Weiterhin positiv wirken sich auf die aktuelle Marktentwicklung zahlreiche Modellneuheiten sowie die aktuell niedrigen Zinsen und die niedrigen Treibstoffpreise aus.

Nach den ersten neun Monaten des Jahres konnten die Volkswagen Konzernmarken ihre Neuzulassungen um rund 4.500 Fahrzeuge steigern und einen Marktanteil von 34.6 % erzielen.

Zu mehr als der Hälfte dieses Wachstums trägt die Marke Volkswagen bei, die mit 17.1 % Marktanteil die klare Marktführerschaft behauptet. Im September gelang es VW, mehr als 20 % zum Vorjahresmonat zuzulegen und damit 17.7 % Marktanteil zu erzielen. Auch Audi sichert sich nach dem 3. Quartal die Nummer 1 Position unter den Premiummarken und steigert den Marktanteil auf 5.8 % (+0.1 Prozentpunkte).