Planai-Classic – Mit Stoppuhr und Seilbahnfett gegen den Winter. Über 40 Oldtimer, nicht jünger als Baujahr 1972, starten am 5. Jänner in Schladming zur 21. Planai-Classic.

Das Ennstal mit seinen Seitentälern, die Dachstein- und Planaistraße als Sonderprüfung, der Flugplatz Niederöblarn und die Trabrennbahn Gröbming, Romantik Hotel Schloss Pichlarn und eine SP im WM Park Planai: das alles sind die Kulissen für das Oldtimerfahren am Dreikönigs-Wochenende.

Alte Juwelen

Schmerzbefreit beenden die Chauffeure den Winterschlaf ihrer Oldtimer um sich die drei Tage Planai-Classic zu geben: ohne ABS und andere elektronische Schutzengel ist Autofahren wie früher angesagt, als Autofahren bei Eis und Schnee noch ein großes Abenteuer war.

Nostalgie Treff

In der Startliste sehen wir selten gewordenes Alteisen wie: Lea Francis – als Baujahr 1927 das älteste Auto im Feld, das von Pilot Christian Baier mit Seilbahnfett winterfest gemacht wird – Sunbeam Super Sport (Baujahr 1930), Riley 12/4 (Baujahr 1938), diverse VW Käfer, Austin A40, Rover P6, MG A und MG B, Jaguar XK 140, 150 und ein E-Typ, Lancia Fulvia, Alfa Romeo 1750 GT Veloce, Ford Escort, Austin Healey, Porsche 911, Ford Mustang, Volvo 123 und PV 544 Sport, Mercedes 200/S, Saab 96 V4, BMW 2002 ti, Willys Overland Jeep, Steyr Puch Pinzgauer und Mini Cooper.

Was wo passiert. Am Donnerstag, 5. Jänner schraubt sich der Rallyetross von Schladming auf den Dachstein. Die Sollzeit für die Bergprüfung wird dem Straßenzustand angepasst. Anschließend findet der Eröffnungsabend in luftigen Höhen im Dachstein Gletscherrestaurant auf 2.700 m statt.

Am Freitag, 6. Jänner steigen zwei Sonderprüfungen am Flugplatz Niederöblarn. Danach startet die Hochwurzen-Trophy durch die Region Schladming-Dachstein mit diversen SPs in denen der 40 km/h Schnitt auf die Zehntelsekunde einzuhalten ist. Nach einem Stopp in Schladming und einer weiteren, nächtlichen Sonderprüfung am Flugplatz Niederöblarn endet der Rallyetag im Schlosshof des Romantik Hotels Schloss Pichlarn wo die Teilnehmer im Anschluss mit Köstlichkeiten verwöhnt werden.

Am Samstag, 7. Jänner steigt die bereits zur Tradition gewordene Sonderprüfung auf der Trabrennbahn in Gröbming. Anschließend startet das Feld direkt in der Hauptstraße in Gröbming zur Etappe in Richtung Planai-Mittelstation.

Höhepunkt Planai. Die berüchtigte Planai-Bergwertung (3 Läufe) von der Mittelstation ins Ziel beim Planaihof ist jedes Jahr eine Herausforderung für Fahrer und Fahrzeuge. In den letzten Jahren schneite es oft heftig – genau jenes Wetter, das eine Rallye Legende wie Rauno Aaltonen, der auch heuer wieder am Start ist, auf die Siegerspur führt. Weitere bekannte Namen im Startfeld sind „Strietzel“ Stuck sowie die Benzinbrüder und Stammgäste Christian Clerici und Rudi Roubinek.

Schluss Challenge im WM Park Planai. Erstmals findet heuer eine Schluss Challenge mit Flutlicht direkt im WM Park Planai statt. Dort müssen die Fahrer ihr Können ein letztes Mal unter Beweis stellen bevor es zur Siegerehrung in die Hohenhaustenne geht.