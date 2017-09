Porsche – 911 GT3 mit Touring-Paket

Porsche – 911 GT3 mit Touring-Paket. Der 911 GT3 mit Touring-Paket debütiert auf der IAA in Frankfurt. Er ist ausschließlich mit manuellem Sechsgang-Getriebe zu haben und besitzt statt des feststehenden Heckflügels einen variablen Heckspoiler wie der 911 Carrera. Unter der dezenten Außenhaut steckt Rennsporttechnik pur: Der Vierliter-Saugmotor aus dem Motorsport leistet 368 kW/500 PS und entwickelt ein Drehmoment von 460 Nm. Optimale Gangwechsel vorausgesetzt, sprintet der 911 GT3 mit Touring-Paket in 3,9 Sekunden von null auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 316 km/h.

Die Bezeichnung „Touring-Paket“ geht auf eine Ausstattungsvariante des 911 Carrera RS aus dem Modelljahr 1973 zurück. Bereits damals standen puristisches 911-Design und klassische Innenausstattungselemente im Mittelpunkt. Der neue 911 GT3 mit Touring-Paket greift diese Idee auf und transportiert sie in die Moderne. So richtet sich diese Variante an Liebhaber hochkarätiger Sportwagen mit einem ausgeprägten Faible für Understatement und klassischen Fahrspaß.

Hochleistungssportwagen aus jeder Perspektive

Die Karosserie des GT3 bleibt – mit Ausnahme des Hecks – auch bei der Variante mit Touring-Paket unverändert. Das bedeutet: große Lufteinlässe im speziell geformten Bugteil und zusätzlich die modelltypische Abluftöffnung vor dem Kofferraumdeckel. Bug- und Heckleuchten sind identisch, aber nicht abgedunkelt. In der Seitenansicht dominieren die geschmiedeten Leichtmetallräder mit Zentralverschluss.

Heckspoiler mit zusätzlicher Abrisskante

Die formale Zurückhaltung zeigt sich am Heck. Das Spoilerblatt des vom Serien-911 ausfahrbaren Heckspoilers ist mit einer aerodynamischen Abrisskante (Gurney Flap) in Wagenfarbe versehen. Speziell designed ist das Heckdeckelgitter mit der „GT3 touring“-Plakette. Weitere Unterscheidungsmerkmale sind die silberfarbenen Seitenscheibenleisten, die Endrohrblenden der Sportabgasanlage, die Abdeckungen der Scheinwerferreinigungsanlage sowie der Porsche-Schriftzug am Heck.

Interieur in Leder

Im Interieur herrscht das Ambiente eines klassischen Sportwagens mit Schaltgetriebe. Passend zum Charakter eines puristischen GT dominiert feines Leder statt Alcantara. Der Lenkradkranz, der Schalthebel, die Armauflage der Türverkleidungen, der Deckel des Ablagefachs der Mittelkonsole und die Türzuziehgriffe sind mit Glattleder bezogen. Die Mittelbahnen der Sitze bestehen aus schwarzem Stoff. Alle Nähte der Teillederausstattung sind mit schwarzem Faden ausgeführt.

Leistungsstärkster Sechszylinder-Sauger aus dem Rennsport

Der frei saugende Sechszylinder-Boxermotor mit vier Litern Hubraum stammt aus Rennwagen wie dem 911 RSR oder 911 GT3 Cup. Die Maschine ist der leistungsstärkste Saugmotor mit Direkteinspritzung und dem größten Hubraum, den Porsche aus dem Sechszylinder-Boxermotor für den Straßeneinsatz bisher entwickelt hat. Charakteristisch: das Hochdrehzahlkonzept. Die Kurbelwelle dreht bis zu 9.000 Umdrehungen pro Minute – auch unter Sportwagenmotoren eine absolute Ausnahme.

Das Fahrwerk des 911 GT3 zeugt von der Porsche-Rennsporterfahrung. Neben der auf Präzision optimierten Grundauslegung überzeugt das Chassis durch überlegene Handling-Eigenschaften. Wesentlichen Anteil daran hat die aktive Hinterachslenkung. Abhängig von der Geschwindigkeit lenkt sie gegen- oder gleichsinnig zu den Vorderrädern ein und verbessert so Agilität und Stabilität.

Neben dem Porsche Communication Management (PCM) inklusive Online-Navigationsmodul mit Echtzeit-Verkehrsinformationen zählen auch das Connect Plus-Modul und die Porsche Track Precision App zur Serienausstattung des 911 GT3.

Die Option Touring-Paket ist ab sofort bestellbar und wird wahlweise ohne Aufpreis angeboten. Damit kostet der 911 GT3 mit Touring-Paket in Österreich 197.640 Euro.