Porsche Macan Turbo wird exklusiv veredelt

Porsche Macan Turbo wird exklusiv veredelt. Mit dem Macan Turbo „Exclusive Performance Edition“ stellt Porsche eine besonders edle Variante seines Topmodells der Baureihe vor. Das Fahrzeug basiert auf dem Macan Turbo mit Performance-Paket, dessen 3,6-Liter-V6-Turbomotor 324 kW/440 PS leistet und in der Porsche-Exclusive-Manufaktur in Leipzig in aufwändiger Handarbeit veredelt wird.

Das serienmäßige Exterieurpaket Turbo umfasst unter anderem 21 Zoll große 911-Turbo-Designräder mit seitlich in Schwarz hochglanz lackierten Speichen, LED-Hauptscheinwerfer und abgedunkelte LED-Rückleuchten. Den exklusiven Charakter unterstreichen zusätzliche Akzente wie Karminrot lackierte Elemente auf dem Frontspoiler, dem Heckunterteil und den Sideblades. Unterhalb des in Schwarz hochglanz lackierten „Porsche“-Schriftzugs am Heck ist auch die Modellbezeichnung „Macan turbo“ in Karminrot ausgeführt.

Die Farben Schwarz und Rot setzen sich im Innenraum fort. Das Interieurpaket der Exclusive-Performance-Edition in Granatrot kombiniert die Lederausstattung in Schwarz mit zahlreichen Elementen in Alcantara. Die Wangen der Vordersitze werden exklusiv für das Editionsmodell in Granatrot ausgeführt. Diese Farbe findet sich auch an den Kontrastnähten, den gestickten „Turbo“-Schriftzügen auf den Kopfstützen, den Sicherheitsgurten, dem Ring der Sport-Chrono-Stoppuhr sowie dem Schlüsseletui wieder. Der PDK-Wählhebel aus Aluminium ist mit Leder in Granatrot veredelt. Die individualisierten Türeinstiegsleisten und die Zierblenden an der Schalttafel sind mit „Macan Turbo Exclusive Performance Edition“-Schriftzügen versehen. Vordersitze, Rückbank und Lenkrad sind serienmäßig beheizt.