Porsche Sports Cup/Spa Francorchamps – Packende Rennen

Porsche Sports Cup/Spa Francorchamps – Packende Rennen. Der Porsche Sports Cup absolvierte in Spa-Francorchamps das zweite Auslandsrennen der

Saison. Das Paket aus sechs Rennserien und Fahrevents startete auf der belgischen Formel-1-Strecke bei regnerischen Witterungsbedingungen am Samstag turbulent in das Wochenende, während die Porsche Piloten sonntags auf trockener Piste um Punkte und Positionen kämpften.

Im Porsche Super Sports Cup, der mit reinrassigen Rennwagen ausgetragen wird, fuhr Sven Heyrowski (991 GT3 R) zwei souveräne Siege ein. In dem mit

straßenzugelassenen Reifen ausgetragenen Porsche Sports Cup räumte Helmut Rödig (991 GT3 RS) richtig ab: Er sicherte sich zunächst die Pole-Position, gewann beide Rennen und fuhr auch jeweils die schnellste Rennrunde. Im Porsche Sports Cup Endurance siegten in Rennen eins Stanislav Minski/Klaus Bachler (991 GT3 Cup), während in Rennen zwei Mike Hansch/Sven Heyrowski (991 GT3 R) triumphierten.

Porsche Super Sports Cup: Zwei Siege für Heyrowski, Kaiser weiter Tabellenführer

Im Porsche Super Sports Cup feierte Attempto-Racing-Fahrer Sven Heyrowski (991 GT3 R) einen souveränen Doppelerfolg. Am Sonntag gewann der Porsche Pilot aus Hannover auf trockener Rennstrecke vor seinem Teamkollegen Mike Hansch (991 GT3 R) und Schütz-Motorsport-Fahrer Thomas Jäger (991 GT3 R). Samstags wurde Heyrowski nach einem turbulenten Regenrennen, das hinter dem Safety-Car beendet wurde, vor Michael Essmann junior, der im 997 GT3 Cup eine spektakuläre Leistung zeigte, und André Bruckmann (991 GT3 Cup) als Sieger abgewinkt. Nach dem zweiten Rennen jubelte André Bruckmann als hervorragender Gesamtvierter über seinen ersten Gruppensieg.

Den Pokal als Zweiter der Cup-Wertung holte sich sonntags der amtierende Super-Sports-Cup-Champion Matthias Kaiser ab, während Joachim Thyssen (Certina Racing powered by Herberth Motorsport) als Dritter geehrt wurde.

Porsche Sports Cup: Helmut Rödig feiert hervorragenden Doppelsieg

Sensationeller Erfolg für Helmut Rödig im Porsche Sports Cup. Der Wahl-Hamburger feierte am Samstag im 991 GT3 RS von Burgmann Racing seinen ersten Sieg überhaupt. Den glänzenden Erfolg wiederholte er sogleich einen Tag später – und markierte außerdem mit 2:41.186 Minuten auch die schnellste Rennrunde. In Rennen eins fuhr Rödig vor Titelaspirant Rudolf Schulte (991 GT3 RS) und APC-Motorsport-Fahrer Oliver Plassmann (991 GT3 RS) ins Ziel. In Rennen zwei setzte er sich gegen Vater Joachim Geyer und Sohn Alexander durch, beide mit einem 991 GT3 RS von Schütz Motorsport unterwegs, auf den Plätzen zwei und drei einliefen.

Porsche Sports Cup Endurance: Zwei Sieger nach packenden Langstreckenrennen

Traditionell steht zum Abschluss des Rennwochenendes der Porsche Sports Cup Endurance auf dem Programm, der zwei separate Läufe über jeweils 50 Minuten austrägt. Sie werden von einer 25-minütigen Boxenstopp-Pause für Reifenwechsel, Tankstopp und eventuellem Fahrerwechsel unterbrochen. In jedem der beiden Rennen gibt es ein zehnminütiges Zeitfenster, in dem das Fahrzeug zum Fahrerwechsel an die Box muss. Der Sieg im ersten

Langstreckenrennen ging an Stanislav Minski/Klaus Bachler im 991 GT3 Cup. Das race:pro-motorsport-Duo fuhr vor den Tabellenführer Felix Wimmer/Matthias Kaiser (991 GT3 Cup) ins Ziel. Die zweite Podestplatzierung für die Mannschaft von race:pro-motorsport machte André Bruckmann (991 GT3 Cup) perfekt.

Im zweiten Endurance-Rennen setzten sich Mike Hansch/Sven Heyrowski (991 GT3 R) durch. Dahinter fuhren Murad Sultanov/Klaus Bachler (991 GT3 Cup) ins Ziel. Im Vierer-Formationsflug fiel die Entscheidung um den dritten Platz. Die Cup-Porsche von Wimmer/Kaiser, Alleinfahrer Bruckmann, Antti Buri/Ronny Kessel (991 GT3 Cup) und Sabine Kessel/Stephanie Halm (991 GT3 Cup) trennten lediglich vier Zehntelsekunden. Zum Schluss hatten die Tabellenführer Wimmer / Kaiser im Ziel ganz knapp die Nase vorn.