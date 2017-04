Porsche übernimmt alle Anteile an der Porsche Design Group

Porsche übernimmt alle Anteile an der Porsche Design Group. Sie wird zu einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft: Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG hat 35 Prozent der Anteile an der Porsche Lizenz- und Handelsgesellschaft mbH & Co. KG (Porsche Design Group) von einer Beteiligungsgesellschaft der Familie Porsche übernommen.

65 Prozent der Anteile waren bereits in Händen des Stuttgarter Sportwagenherstellers. „Der Zukauf drückt die strategische Relevanz der Porsche Design Group für unser Unternehmen aus. Wir werden die Lifestyle-Aktivitäten enger mit dem Automobilgeschäft verzahnen“, sagt Lutz Meschke, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende und Vorstand Finanzen und IT von Porsche. „Die strategische Grundausrichtung der Porsche Design Group bleibt von der Anteilsübernahme unberührt.“

„Erster Ausdruck der noch engeren Verzahnung ist die neue Monobloc Actuator-Uhrenserie, die Ende März 2017 auf der Messe Baselworld erfolgreich vorgestellt wurde“, sagt Jan Becker. Der bisherige Sprecher der Geschäftsführung der Porsche Design Group wird die Tochtergesellschaft künftig als Vorsitzender der Geschäftsführung führen. „Die innovative Uhr wurde in Zusammenarbeit mit den Rennsportingenieuren von Porsche Motorsport in Weissach entwickelt“, so Becker weiter.

Auch die Geschäftsführung der Porsche Design Group soll sich ändern: Frank Angelkötter, Geschäftsführer Finanzen, wechselt zum 1. Juni 2017 auf die Position des Group Finance Director von Porsche Cars Great Britain. Sein Vorgänger Holger Gerrmann wird neuer Geschäftsführer Finanzen bei Porsche Design. Unverändert verantwortet Roland Heiler als Chief Design Officer die kreative Ausrichtung der Porsche Design Group.

Strategisch wird der Fokus weiterhin auf Lifestyle-Produkten für Männer liegen. Porsche Design ist eine Premium-Lifestyle-Marke, die 1972 von Professor Ferdinand Alexander Porsche gegründet wurde. Der Designer des Porsche 911 hatte die Vision eines Unternehmens, das die Prinzipien und den „Spirit von Porsche“ über die Grenzen des Automobils hinaus trägt.