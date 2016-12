Preiswerter Winter-Ski-Spaß beim Nachbarn. Die Grenze Tschechiens wird beinahe entlang ihres ganzen Verlaufs von Bergketten gebildet. In der Vergangenheit vor allem ein Sicherheitsvorteil, profitieren heute vor allem die Skifahrer. Etzwa vom Czech Skipass, der in 23 Skizentren gilt.

Unterwegs in Tschechien mit dem Czech Skipass

Auch in diesem Jahr wird die Erfolgsgeschichte des Czech Skipass fortgesetzt, einer Saison-Dauerkarte, mit der Sie in den 23 großen Zentren in ganz Tschechien Ski fahren können. Der Czech Skipass verfügt bietet insgesamt 190 km Pisten, 34 Seilbahnen und 141 Lifte. Der Preis für den ganzjährigen Skipass beträgt 410 Euro für Erwachsene, 335 Euro für Jugendliche im Alter von 12-17 Jahren und Senioren (63+). Für Kinder von 6 bis 12 Jahren kostet er 300 Euro. Hier einige der dazu gehörenden Skigebiete:

Černá hora – Pec

Das größte Skigebiet in Tschechien. 41 km Pisten in fünf miteinander verbundenen Skigebieten. Jedes davon hat einen anderen Charakter und verschiedene Schwierigkeitsgrade der Pisten. Außer den längsten (bis zu drei Kilometer langen) Pisten gibt es hier auch leichtere Pisten für Kinder und Anlagen für kleine Skifahrer, attraktives Skifahren in Form der unterhaltsamen Piste Funline mit überhöhten Kurven und einem Tunnel, die viel Spaß verspricht, oder auch eine Piste mit Zeitmessung für Riesenslalom und Abfahrtslauf. Zwischen den Skizentren verkehren 11 Skibusse und manchmal können Sie sogar mit einer Pistenraupe mitfahren. Hier gibt es auch den einzigen achtsitzigen Sessellift in Tschechien. Freude macht auch der beheizte Sechssitzer. Einen Versuch wert ist eine Abfahrt auf der 3,5 km langen Rodelbahn, die hier schon seit 100 Jahren in Betrieb ist!

Herlíkovice

Das Skigebiet Herlíkovice ist sehr beliebt und direkt mit Skibussen von Prag erreichbar. Dort kann man sich auch die gesamte Ausrüstung ausleihen. Eine Neuheit sind heuer Unterkunftspakete und die Gästekarte mit der Möglichkeit, den Skipass online zu kaufen. Regelmäßig werden hier kostenlos Tests neuer Skimodelle verschiedener Marken veranstaltet.

Monínec

Ein familienfreundliches Skigebiet, für eine Menge Spaß. Von Prag ist es nur 70 km entfernt. Die Saison beginnt hier dank der Snowfactory-Beschneiungsanlagen bereits am 26. Oktober. Wenn Sie Ihren Pass online kaufen, erhalten Sie einen erheblichen Rabatt. Während der Saison warten auf Sie zahlreiche Veranstaltungen: z.B. am 11.11. Die Gans auf dem Schlitten, am 31. 12. Silvester-Skifahren, am 27.1. SKI gegen SNOWBOARD Battle (Wettbewerb in Big Air) oder am 3. 2., wenn Monínec den Kindern gehört.

Špičák

Der Špičák bietet die besten Möglichkeiten zum Skifahren auf der tschechischen Seite des Böhmerwaldes (Šumava). Tolle Sportmöglichkeiten finden hier alle Skifahrer, von Anfängern über Familien mit Kindern bis zu den Spitzenkönnern. Neuerdings sind alle Tickets für Kinder bis zu 6 Jahren kostenlos. Am Vorabend vor Silvester ist eine Abfahrt mit Fackeln geplant. Neben Ski- und Snowboardkursen lehrt die hiesige Schule auch den Freestyle. Es werden auch die beliebten Schneefahrräder (Fatbikes) ausgeliehen.

Kouty

Das größte Skigebiet in Mähren mit dem ersten 6er-Sessellift in Tschechien. Bei der Bergstation befindet sich ein Aussichtsturm. Natürlich gibt es auch einen Kinderpark und Nachtskifahren. Die Langläufer werden von den Loipen rund um das herrliche Wasserkraftwerk Dlouhé Stráně begeistert sein. Insgesamt bietet das Skigebiet an die 50 km Loipen. Im März 2017 findet hier der Jeseníky Cup – ein internationaler Wettkampf für Erwachsene im Riesenslalom und Spezial-Slalom – statt (der Wettkampf ist im internationalen Kalender der FIS-Rennen enthalten).

Skigebiet Razula

Der Top Familienferienort Resort Valachy in Ostmähren (Velké Karlovice) hat ausgezeichnete Wellnesseinrichtungen und sogar Schwimmbecken mit Thermalwasser. Eine Neuheit der Saison ist die Aktion Ski & Swim, wo Sie zur Skikarte den Eintritt ins Schwimmbad kostenlos erhalten. Als Bonus gibt es für die Skifahrer auch der traditionelle “Frgal“-Kuchen. Regelmäßig gibt es Ski-Wettbewerbe für Kinder, und bei dem dichten Loipennetz kommen auch die Langläufer auf ihre Kosten. Für die Hotelgäste ist der Skipass im Preis inbegriffen.

Dieses Resort ist nicht in den Czech Skipass einbezogen, es fungiert jedoch als Teil des Skigebietes Walachei. Wenn Sie einen Skipass für zwei oder mehrere Tage kaufen, können Sie auch in den anderen 6 angrenzenden Skigebieten Ski fahren.