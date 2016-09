Profi Reifen – Neuer Standort in Wien

Profi Reifen – Neuer Standort in Wien. Im Rahmen einer Feier mit zahlreichen Kunden und Mitarbeitern wurde die Übergabe des Engelhard Reifenhandels in die Profi Reifen- und Autoservice Gruppe offiziell.

Die Profi Reifen- und Autoservice GmbH gehört zu den führenden Anbietern von Reifen- und Auto-Service in Österreich. Profi Reifen bietet eine große Auswahl an Marken-Reifen und -Felgen, attraktive Angebote und schnellstes Service in hoher Qualität. Bestens geschulte Mitarbeiter beraten mit Freundlichkeit und Kompetenz.

„Mit unserem neuen Standort in der Leithastraße 12 sind wir nun mit 7 Standorten in Wien vertreten. Profi Reifen- und Autoservice ist mit 42 Standorten in Österreich der größte Reifenfachhändler Österreichs und betreut seit über 40 Jahren zufriedene Privat- und Firmenkunden“, informiert Uwe Weisser, Geschäftsführer der Profi Reifen- und Autoservice GmbH.