PTV und IPG – Neue Schnittstelle für virtuellen Fahrversuch. Virtueller Fahrversuch von IPG Automotive jetzt mit mikroskopischer Verkehrssimulation von PTV Vissim.

Die Karlsruher Unternehmen PTV Group und IPG Automotive bieten ab sofort eine Komplettlösung für Fahrsimulationen in virtueller Umgebung. Dafür sorgt eine eigens entwickelte Schnittstelle, die PTV Vissim, die Verkehrssimulationssoftware der PTV Group, und die CarMaker-Produktfamilie, die Simulationslösungen von IPG Automotive für den virtuellen Fahrversuch, miteinander kommunizieren lässt. Dabei wird die Umgebung der intelligenten Verkehrssimulation von PTV Vissim mit den physikalisch exakt modellierten und realistisch interagierenden Fahrzeugen der CarMaker-Produktfamilie kombiniert.

Die gemeinsame Lösung simuliert reale Testszenarien, die nicht nur Abläufe und Aktionen eines einzelnen Fahrzeugs abbilden, sondern auch dessen Umgebung und die unmittelbare Reaktion weiterer Verkehrsteilnehmer auf das Testfahrzeug. Die Co-Simulation beider Produkte dient Forschungs- und Entwicklerteams als

Informationsgrundlage für künftige Anpassungen am Fahrzeug.

Der Nutzer profitiert durch den virtuellen Fahrversuch von zahlreichen Vorteilen. Simulationen von Fahrzeugen oder Fahrzeugkomponenten in realitätsgetreuen Szenarien sind nicht nur bedeutend günstiger als Real-Tests – unabhängig von Faktoren wie Verkehrs- und Witterungslage, die in der Realität nur bedingt beeinflussbar sind, können Fahrzeuge, Materialien und Neuentwicklungen unter reproduzierbaren Bedingungen getestet werden. Die Simulation hilft auch dabei, die

Produkteinführungszeit zu verkürzen, da etwaige Schwierigkeiten noch vor der Produktion entdeckt und behoben werden können, ohne teure Herstellungskosten zu verursachen.

„Die gemeinsame Lösung der Unternehmen PTV Group und IPG Automotive unterstützt den Anwender in seiner täglichen Arbeit und sorgt für einen kosteneffizienten und reibungslosen Workflow. Die Kombination beider Simulationslösungen bringt die Einzelfahrzeugbetrachtung und die realitätsnahe Verkehrsabbildung auf wissenschaftlich gleichwertig hohem Niveau zusammen“, freut sich Dr. Thomas Benz, Solution Director PTV Group, über die Integration.

Auch Martin Herrmann, Specialist ADAS and Autonomous Driving IPG Automotive, sieht die Entwicklung positiv: „Mit der Co-Simulation von PTV Vissim und der CarMaker-Produktfamilie ist es möglich, in sehr komplexen Szenarien Fahrerassistenz- und hochautomatisierte Fahrfunktionen zu testen. Auch aktuellen Herausforderungen beim

Testen, wie Real Driving Emissions, kann dank des natürlichen Verkehrsflusses in PTV Vissim unter äußerst realistischen Bedingungen simulativ begegnet werden.“

Die räumliche Nähe, beide Unternehmen haben ihren Sitz in der TechnologieRegion Karlsruhe, erleichtert die regelmäßige Abstimmung und unterstützt eine enge Zusammenarbeit.