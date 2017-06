Rallye Sardinien – Hyundai erringt Podestplatz

Rallye Sardinien – Hyundai erringt Podestplatz. Nach einem schwierigen Wochenende hat Hyundai Motorsport bei der Rallye Sardinien, dem siebten Lauf der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC), einen dritten Rang durch Thierry Neuville gerettet.

Alle drei Teams zeigten während der Veranstaltung in Italien das Potenzial, das in dem Hyundai i20 Coupe WRC steckt. Aufgrund von technischen Problemen an den Fahrzeugen von Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul und Dani Sordo/Marc Martí sowie zwei Unfällen von Hayden Paddon/Seb Marshall wurden bessere Resultate verpasst. Nach 19 Wertungsprüfungen belegten Neuville/Gilsoul den dritten Rang und feierten damit bereits ihr fünftes Podestresultat in dieser Saison. Sordo/Martí verpassten auf Rang zwölf die Punkteränge ebenso wie Paddon/Marshall.

Trotz der Probleme überzeugten die Hyundai-Paarungen mit einigen Prüfungsbestzeiten: Neuville und Paddon waren jeweils zweimal nicht zu schlagen, Sordo tauchte sogar viermal ganz oben im Zeitentableau auf. Damit verbuchten zum zweiten Mal in Folge nach der Rallye Portugal alle Piloten von Hyundai Motorsport mindestens eine Prüfungsbestzeit. Sordo und Neuville nahmen zudem als Zweit- respektive Viertplatzierter bei der finalen Power Stage weitere wichtige Punkte für die Fahrerwertung mit.

Der Rückstand von Hyundai Motorsport in der Herstellerwertung auf Tabellenführer M-Sport ist nach den verpassten Möglichkeiten in Italien auf 38 Punkte angewachsen. Trotz zahlreicher Prüfungsbestzeiten und starken Leistungen aller drei Crews schlägt am Ende nur ein dritter Rang zu Buche.

Teamchef Michel Nandan: „Wir müssen nach der Rallye Sardinien ganz realistisch feststellen, dass wir in der Herstellerwertung an Boden verloren haben. Gratulation an Ott Tänak für seinen WRC-Premierenerfolg. Wir hatten an diesem Wochenende einfach mit zu vielen Problemen zu kämpfen. Alle drei Teams haben das Potenzial in Form von insgesamt acht Prüfungsbestzeiten unter Beweis gestellt, aber am Ende zählt das nicht viel. Wir sind ein wenig frustriert und müssen aus diesen Geschehnissen lernen. Das Positive: Mit seinem dritten Platz hat Thierry ein paar Punkte in der Fahrerwertung auf Ogier aufgeholt. Das ganze Team hat hart gearbeitet und nimmt dieses Podestresultat als kleines Trostpflaster mit nach Hause.“

Ergebnis Rallye Sardinien

1. O. Tänak/M. Järveoja Ford Fiesta WRC 3:25.15,1 Std.

2. J.-M. Latvala/M. Anttila Toyota Yaris WRC +12,3 Sek.

3. T. Neuville/N. Gilsoul Hyundai i20 Coupe WRC +1.07,7 Min.

4. E. Lappi/J. Ferm Toyota Yaris WRC +2.12,9 Min.

5. S. Ogier/J. Ingrassia Ford Fiesta WRC +3.25,3 Min.

6. J. Hänninen/K. Lindström Toyota Yaris WRC +3.38,5 Min.

7. M. Østberg/O. Fløene Ford Fiesta WRC +6.31,8 Min.

8. A. Mikkelsen/A. Jæger Citroën C3 WRC +8.07,8 Min.

9. E. Camilli/B. Veillas Ford Fiesta R5 +11.15,8 Min.

10. J. Kopecký/P. Dresler Škoda Fabia R5 +11.21,4 Min.

12. D. Sordo/M. Martí Hyundai i20 Coupe WRC +17.02,8 Min.

WM-Fahrerwertung

1. S. Ogier 141 Punkte

2. T. Neuville 123

3. O. Tänak 108

4. J.-M. Latvala 107

5. D. Sordo 70

6. E. Evans 53

7. C. Breen 43

8. H. Paddon 33

9. J. Hänninen 29

10. K. Meeke 27

WM-Herstellerwertung

1. M-Sport World Rally Team 234 Punkte

2. Hyundai Motorsport 194

3. Toyota Gazoo Racing WRC 143

4. Citroën Total Abu Dhabi WRT 97