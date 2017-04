Rallycross Melk – ÖAMTC Fahrtechnik ist neuer Veranstalter

Rallycross Melk – ÖAMTC Fahrtechnik ist neuer Veranstalter. Bisher war ÖAMTC Fahrtechnik und damit der bekannte Wachauring in Melk sportlich der Austragungsort für Rallycross Rennen, die u.a. auch zur heimischen Meisterschaft gezählt haben.

Durchgeführt wurden diese Rennen von einem anderen Veranstalter, der seine Dispositionen aber geändert hat und heuer nur mehr im Waldviertel fährt.

Dazu der Leiter des Wachauringes Johann Danzinger: „ Es wäre schade, wenn man die Rennen in Melk nicht mehr durchführen würde. Damit würden die vielen Fans, aber auch die zahlreichen Aktiven dieses spektakulären Sportes mehr als enttäuscht sein. Bisher gab es einen Saisonlauf in Melk, ab heuer sind es nun deren zwei. Damit hat man es geschafft, dass nur mehr zwei der acht Läufe im Ausland gefahren werden müssen. Die Verantwortlichen in Melk haben sich entschlossen, heuer auch als Veranstalter unter dem Namen ÖAMTC Fahrtechnik in die Bresche zu springen und diese Funktion bei beiden Rennen wahrzunehmen.“

Rein sportlich erwartet man, dass ca. 80 Aktive beim zweiten Lauf zum heimischen Championat um Meisterschaftspunkte kämpfen werden.

Man hat sich für eine Ein-Tagesveranstaltung entschieden und den Zeitplan dementsprechend auch gestrafft. Er sieht am 23. April 2017 folgenden Ablauf auf dem Wachauring vor:

07:30 Uhr 1. Freies Training (4 Runden)

08:30 Uhr 2. Freies Training (4 Runden)

09:45 Uhr 1. Vorlauf für alle Divisionen (4 Runden)

anschließend Start 2. Vorlauf für alle Divisionen

anschließend Fahrerpräsentation

13:00 Uhr Start 3. Vorlauf für alle Divisionen

15:00 Uhr Start Semifinale (5 Runden)/Finalläufe für alle Divisionen über ( 6 Runden)

10 Min. nach dem letzten Finale Siegerehrung in der Boxengasse

Da der Wachauring am 21. April die Driftstaatsmeisterschaft und am 22. April einen Autoslalom im Race of Champion Stil durchführt, hat man für diese beiden Veranstaltungen plus dem Rallycross ein Kombi-Ticket um € 20.- aufgelegt, das am Wachauring zu erwerben ist.

Veranstaltungskalender 2017

März Slovakiaring /SVK Slovakia Ring Agency s.r.o. April ÖAMTC-Wachauring/ NÖ ÖAMTC Fahrtechnik Mai Sedlcany/ CZE AK RAC Sedlcany v. ACR Juni ARBÖ Rallycross, Greinbach/ST RCC Süd August Nordring, Fuglau/ NÖ Motorsport Team Mostviertel August PS Racing Center Greinbach/ ST RRC Süd

2. September ÖAMTC Wachauring/ NÖ ÖAMTC Fahrtechnik

3. September Nordring, Fuglau/ NÖ LeruTeam 2