Rallye Club Mühlviertel – neuer Vorstand und neue Ziele. Der im Jahr 2002 gegründete Rallye Club Mühlviertel, bisher unter der Führung von Obmann Ferdinand Staber und einem ambitioniertem Team, hat seit vergangener Woche einen neuen Vorstand.

Von 2002 bis 2015 wurde insgesamt 13 Mal die Jännerrallye mit tollen FIA Prädikaten durchgeführt. Dazu hat man zwei Mal das international sehr beachtete Pirelli-Shootout organisiert, wo es um eine Sichtung des internationalen Rallye Nachwuchses gegangen ist. Außerdem hat man zweimal für die Durchführung der Mühlviertel Rallye gesorgt.

Als neuer Obmann wurde einstimmig Robert Zitta gewählt, der in Linz die größte freie Kfz-Werkstätte betreibt und außerdem aktiv im derzeitigen Rallyesport integriert ist.

Sein Team besteht aus dem Obmann Stv. Mario Klepatsch (aktiver Rallyefahrer) und Dominik Jahn (aktiver Rallyebeifahrer), der Kassierin Petra Jahn (jahrelang im Team der Jänner Rallye), dem Stv. Kassier Gerhard Haider (Vorauswagen Jänner Rallye), der Schriftführerin Ingrid Dolzer (Kfz Verkauf Neu u. Gebraucht), sowie dem Schriftführer Stv. Helmut Kocmann ( Rallyeexperte Österreich)

Robert Zitta informierte die Teilnehmer der Jahreshauptversammlung über die Ziele des neuen Vorstandes: „Ich möchte das Clubleben in Form von zwei monatlichen Clubabenden forcieren. Außerdem immer wieder Ausfahrten mit historischen Autos veranstalten, aber auch wieder an eine Durchführung der Jännerrallye 2018 denken, wobei hier noch genau zu überlegen sein wird, in welcher Form – ORM (Österreichische Rallyemeisterschaft) und/oder ARC (Austrian Rallye Challenge).“