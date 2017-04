Rallye Korsika – Erster Sieg für das Hyundai Motorsport-Team

Rallye Korsika – Erster Sieg für das Hyundai Motorsport-Team. Das Hyundai Motorsport-Team hat bei der Rallye Monte-Carlo und der Rallye Schweden gelernt, nichts als gegeben hinzunehmen. Daher konnte sich das Team erst nach dem erfolgreichen Überqueren der Ziellinie so richtig über den Sieg freuen.

„Es ist ein unglaubliches Gefühl, hier in Korsika den Sieg zu erringen“, sagte ein begeisterter Thierry Neuville am Ende der Rallye. „Das Team hat mich stark unterstützt und daher bin ich wirklich glücklich, sie mit diesem Ergebnis zu belohnen. Der Sieg ist unser!“

Teamchef Michel Nandan war ebenso erfreut. „Thierry und Nicolas hatten ein hervorragendes Wochenende, zeigten nach einem schwierigen Start ihre Ausdauer“, sagte er. „Sie errangen vier Teilsiege und demonstrierten ihren Willen, als andere strauchelten. Sie haben dieses Ergebnis wahrlich verdient.“

Der Sieg in Korsika markierte den vierten Sieg in der WRC sowie mit Dani Sordo und Marc Martí auf dem dritten Platz das fünfte Doppel-Podium.

Die Spanier begannen den letzten Tag mit der Jagd nach dem dritten Platz, fanden sich aber schnell im Kampf um den zweiten Rang wieder, nachdem Sébastien Ogier auf der langen Strecke von Antisanti nach Poggio di Nazza (53,78 km) Probleme bekam. Dies führte zu einem spannenden Kampf auf der Power Stage.

Leider reichte es letztlich für Dani Sordo und Marc Martí nicht aus, sie unterlagen mit nur 1,3 Sekunden. Trotzdem gab es genügend Gründe zum Jubeln – den ersten Podiumsplatz der Saison und zwei Punkte für den vierten Platz bei der Power Stage.

„Wir wussten, dass es hart werden würde, am zweiten Platz zu bleiben“, gestand Dani Sordo. „Wir machten so viel Druck wie möglich und sind nun glücklich, auf dem Podium zu sein. Es war eine merkwürdige Veranstaltung, zeitweise wie eine Lotterie. Unser Ziel war es, den dritten Platz zu verteidigen, was wir geschafft haben.“

Für Hayden Paddon und John Kennard war es ein eher verhaltenes Ende der Rallye, bei dem sie den sechsten Platz belegten. „Unser Fokus war einfach, das Auto nach Hause zu bringen und ein paar Punkte zu holen“, sagte Hayden Paddon. „Es war ein frustrierendes Wochenende, aber wir müssen die positiven Punkte sehen.“

Die WRC hatte in den ersten vier Runden vier verschiedene Sieger hervorgebracht, was auf eine spannende Meisterschaft hoffen lässt. Die an diesem Wochenende erlangten Punkte haben Hyundai in der Wertung auf den zweiten Platz befördert, nur 24 Punkte hinter dem M-Sport World Rally Team. Thierry Neuville ist Dritter in der Fahrerwertung.

Der Sieg für Thierry Neuville und Nicolas Gilsoul war insbesondere bewegend, da Korsika 2011 der Schauplatz ihres ersten Sieges als Crew war. Für das Team bildet der Sieg bei der Tour de Corse das Ergebnis eines entschlossenen Kampfes mit dem neuen i20 WRC Coupé in dieser Saison.

„Es heißt: ‚Was lange währt, wird endlich gut‘“, reflektiert Michel Nandan. „Wir haben die ganze Saison über hart für dieses Ergebnis gearbeitet. Ich hoffe, es ist erst der Anfang und dass viele weitere Erfolge nachfolgen.“

Die nächste Runde der WRC findet vom 27. bis 30. April in Argentinien statt, wo das Hyundai Motorsport Team vor zwölf Monaten mit Hayden Paddon und John Kennard einen Erfolg feierte. Wer weiß, was das nächste Kapitel der Saison 2017 bringt.

Gesamtwertung – Tour de Corse

1 T. Neuville / N. Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) 3:22:53.4

2 S. Ogier / J. Ingrassia (Ford Fiesta WRC) +54.7

3 D. Sordo / M. Martí (Hyundai i20 Coupe WRC) +56.0

4 J. M. Latvala / M. Anttila (Toyota Yaris WRC) +1:09.6

5 C. Breen / S. Martin (Citroën C3 WRC) +1:09.7

6 H. Paddon / J. Kennard (Hyundai i20 Coupe WRC) +2:16.3

7 A. Mikkelsen / A. Jaeger (Škoda Fabia R5) +8:10.7

8 T. Suninen / M. Markkula (Ford Fiesta R5) +9:17.0

9 S. Sarrazin / J. J. Renucci (Škoda Fabia R5) +9:23.6

10 Y. Rossel / B. Fulcrand (Citroën DS3 R5) +12:57.1