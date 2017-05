RAM 1500 XXL SuperSize WideBody „TTS“ von Power Parts Automotive

RAM 1500 XXL SuperSize WideBody „TTS“ von Power Parts Automotive. Pünktlich zur diesjährigen Tuning World Bodensee 2017 hat Power Parts Automotive sein neues Projekt, den RAM 1500 XXL SuperSize WideBody “TTS”fertig gestellt und setzt damit neue Maßstäbe.

Der RAM 1500 XXL Super Size WideBody “TTS” ist nicht nur der höchste und breiteste RAM, der jemals von uns gebaut wurde, nein er ist auch der Brutalste. Dies en RAM kann man auf der Straße einfach nicht übersehen, und JA: der RAM 1500 XXL SuperSize WideBody “TTS” besitzt eine offizielle Straßenzulassung. Fahrwerk: das ausgiebig erprobte XXL SuperSize‐Fahrwerk in der 9‐Zoll‐Variante kombiniert dies mit Nitro Shock‐Stoßdämpfern. Der Vorteil an Nitrogen‐gefüllten Hochleistungsdämpfern ist die sekundenschnelle Reaktion an die Fahrbahnbeschaffenheit und die dadurch enorm verbesserte Straßenlage ‐ selbst bei höheren Geschwindigkeiten.

Der Name XXL SuperSize WideBody kommt nicht von ungefähr: zusätzlich zur Höherlegung legt der RAM um satte 23 Zentimeter in der Breite zu. Speziell angefertigte GFK‐Kotflügel sorgen somit für ein Maximum an Breite und den coolen Trophy‐Truck‐Look. Als Folge der gigantischen Zunahme in Höhe und Breite entschied man sich beim Felgendesign für GRID Offroad‐Felgen im matt‐schwarzen Look der Größe 10 x 20 Zoll mit passenden SuperSwamper‐Reifen in 39,5 x 13,5 ‐ R20. Rot pulverbeschichtete Bremssättel mit HEMI‐Covers runden den Look ab.Hinter diesen sorgt eine Hochleistungs‐Bremsanlage der Premium‐Edition‐Serie mit gelochten/geschlitzten Bremsscheiben und Ceramic/Carbon‐Bremsbelägen für die nötige Verzögerung selbst in heikelsten Momenten.

Matt‐schwarze Stahlstoßstangen im Stealthfighter‐Look am Heck und an der Front sorgen gemeinsam mit dem schwarzen „D‐One“‐Kühlergrill für eine brachiale Optik. Unterstrichen wird das Ganze durch eine GFK‐Motorhaube der SuperSize‐Serie mit extra großer Lufthutze, die nicht nur gewaltig aussieht

sondern auch das Cold Air‐Luftfiltersystem im Motorraum mit ausreichend Frischluft versorgt. Die Power Box steigert die Leistung des Achtzylinders um knapp 35 PS und sorgt zusätzlich für ein sportlicheres Ansauggeräusch beim Beschleunigen. Für ein zusätzliches Leistungsplus sorgt das Cut Out‐Auspuffklappensystem, das auf Tastendruck geöffnet oder geschlossen werden kann. Neben der gesteigerten Motorleistung sorgt das System für einen extrem kräftigen V8‐Sound und passt perfekt zur Edelstahl-Auspuffanlage mit ihren fetten 8‐Kant‐Endrohren im Durchmesser von acht Zoll.

Zum Abschluss erhält der RAM 1500 XXL SuperSize WideBody „TTS“ Zum Abschluss erhält der RAM 1500 XXL SuperSize WideBody „TTS“

für den leichten Einstieg elektrische Trittbretter, welche beim Öffnen der Türenautomatisch unter dem Fahrzeugboden ausfahren. So kommt man auch ohne Leiter in den RAM.

Übrigens war eine der zahlreichen Fragen auf der Tuning World Bodensee 2017, wieso man solche Fahrzeuge überhaupt baut?. Ganz einfach: “Weil wir’s können und es geil aussieht …”, so die Antwort von Chris Weidlich von Power Parts Automotive.