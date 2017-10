Range Rover Sport jetzt auch als Plug-in-Hybrid

Range Rover Sport jetzt auch als Plug-in-Hybrid. Mit dem Modelljahrgang 2018 gibt es den Range Rover Sport auch erstmals als Plug-in-Hybrid. Der Range Rover Sport P400e verbindet einen 221 kW/300 PS starken 2,0-Liter-Vierzylinder Benziner und einen Elektromotor mit 85 kW/116 PS. Sie erzeugen eine Systemleistung von 297 kW/404 PS, die an alle vier Räder übertragen wird. Damit beschleunigt der Range Rover Sport als Plug-in-Hybrid in 6,7 Sekunden von null auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 220 km/h. Das maximale Drehmoment beträgt 640 Newtonmeter.

Die Normreichweite im Elektrobetrieb liegt bei bis zu 51 Kilometern. Das macht im speziellen Messzyklus für Plug-in-Hybride einen Durchschnittsverbrauch von 2,8 Litern je 100 Kilometer und einen CO2-Ausstoß von 64 Gramm je Kilometer. Eine Besonderheit des P400e mit ZF-Acht-Stufen-Automatik ist der Fahrmodus „PEO“ (Predictive Energy Optimisation): Gibt der Fahrer ein Ziel in das Navigationssystem ein, errechnet die Steuerung die verbrauchsgünstigste Kombination aus Elektro- und Benzinantrieb. Sie nutzt dabei auch GPS-Daten für die gewünschte Route, wie etwa Höhenwerte. An die neue Antriebsart des Range Rover Sport wurde auch die Terrain-Response-2-Steuerung angepasst.

Als Energiespeicher verfügt der Range Rover Sport PHEV über eine Lithiumionen-Hochvoltbatterie mit 13 kWh. Sie ist im Kofferraumboden untergebracht. Eine komplette Aufladung vollzieht sich an einer geeigneten „Wall Box“ mit 32 Ampere in gerade zwei Stunden und 45 Minuten. An einer gewöhnlichen Haushaltssteckdose mit 10 Ampere werden siebeneinhalb Stunden benötigt.

Für das neue Modelljahr wurde die Karosserie der Baureihe verfeinert. Vorne fallen die neuen LED-Scheinwerfer und der neu gestaltete Kühlergrill sowie das neue Stoßfängerdesign auf. Im Innern des Range Rover Sport setzt das „Touch Pro Duo“ neue Akzente. Das Infotainment-System besteht aus zwei hochauflösenden Zehn-Zoll-Touchscreens. Zum Konnektivitätspaket des Range Rover Sport zählen ferner bis zu 14 Anschlüsse für Mobilgeräte – darunter Haushaltssteckdosen zur Aufladung von Notebooks oder anderer Technik. Mit dem Activity-Key-Armband kann bei Sport-und Freizeitaktivitäten der übliche Fernbedienungsschlüssel im Wagen bleiben.

Neu ist außerdem die Gestensteuerung der elektrischen Sonnenblende im Dach. Eine Wischbewegung mit der Hand vor dem Innenspiegel nach hinten bringt zusätzliches Licht in den Innenraum, eine Wischgeste nach vorn lässt die Sonnenblende wieder ausfahren. Der erweiterte Anhängerassistent übernimmt beim rückwärtigen Rangieren mit einem Anhänger die Aufgabe des Lenkens und Gegenlenkens. Der Fahrer muss lediglich am Drehregler des Terrain-Response-Systems die gewünschte Richtung für sein Gespann wählen und sich auf Gas und Bremse konzentrieren.

Im Rahmen der Modellpflege wurde die Leistung des Topmodells SVR nochmals angehoben. Es stellt nun 423 kW/575 PS zur Verfügung und erledigt den Standardsprint in 4,5 Sekunden. Die Karosserie erhielt etliche Karbon-Elemente.