Recaro Automotive Seating hat Leitungspositionen neu besetzt. Der 31. Oktober 2016 stand bei Recaro Automotive Seating im Zeichen des Wechsels: So gehört der Premiumsitzhersteller nun zum neuen US-Automobil-Zulieferer Adient, vormals Johnson Controls Automotive Experience. Neue Namen und Verantwortlichkeiten prägen nach dem altersbedingten Ausscheiden des bisherigen General Managers Elmar Deegener, 61, auch die Führungsebene von Recaro Automotive Seating: Markus Kussmaul, 48, hat die weltweite Leitung des Recaro Pkw-Sitzgeschäfts übernommen, Dr. David Herberg, 39, verantwortet das weltweite Geschäft im Bereich Recaro Nutzfahrzeugsitze.

Elmar Deegener verabschiedete sich nach 34 Jahren im Unternehmen in den Ruhestand. Diese Führungsposition wurde nun auf zwei Schultern verteilt: Markus Kussmaul leitet das globale Recaro Pkw-Sitzgeschäft. Nach beruflichen Stationen in der Automobilindustrie – unter anderem bei Keiper – übernahm Kussmaul 2011 die Leitung des Pkw-Geschäfts von Recaro Automotive Seating in Nord- und Südamerika. Seit 2014 zeichnete er für das weltweite Recaro Nutzfahrzeugsitzgeschäft verantwortlich.

Dr. David Herberg ist neuer Leiter der Lkw-Sitzsparte weltweit. Herberg war im Lauf seiner beruflichen Karriere unter anderem bei McKinsey und in verschiedenen leitenden Positionen bei Johnson Controls Automotive Experience tätig, zuletzt als Leiter Entwicklung und Programm-Management im Geschäftsbereich Trim.