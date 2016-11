Recaro Sportster CS „Performance Edition“ – Carbon trifft Leder. Beim jüngsten Sportsitz-Modell von Recaro Automotive Seating ist der Name Programm: Mit ihrem besonderen Design empfiehlt sich die neue Sportster CS „Performance Edition“ als genau das richtige Equipment für die Ausstattung leistungsstarker Serienfahrzeuge und Tuning Cars. Eine einzigartige Design-Innovation dient als Blickfang: Die Sitzspezialisten von Recaro verarbeiten an Kopfstütze und Seitenwangen aufwändig veredeltes Leder in attraktiver Carbon-Optik. Weiße Kontrastnähte und leuchtend rote Lederbänder betonen die dynamischen Konturen des neuen Nachrüstsitzes, der im Rahmen der Essen Motorshow 2016 Weltpremiere feiert und nur in limitierter Auflage in den Handel kommt.

Wie alle Sitzbezüge der Traditionsmarke Recaro, einer Produktgruppe von Adient, entsteht auch der exklusiv für die Sonderserie „Performance Edition“ aufgelegte Sportster CS-Bezug in Handarbeit. Die Oberfläche des speziell veredelten Leders für Kopfstütze und Seitenwangen in täuschend echter Carbon-Optik ist mit einem umlaufenden roten Lederband, weißen Nähten und einer Mittelbahn mit schwarzem Dinamica-Bezug kombiniert.

Aber nicht nur der außergewöhnliche Auftritt der neuen Sportster CS „Performance Edition“ bringt eine Extraportion an sportlichem Stil in den Innenraum: Die kompromisslose Kombination aus den Eigenschaften eines Sportsitzes mit denen einer reinrassigen Rennschale erzeugt das für Recaro typische Fahrgefühl – mit bestem Gefühl für die Dynamik des Fahrzeugs und erstklassiger Körperunterstützung.

Die neuen Sitze werden nur in limitierter Auflage für die Sonderedition gefertigt. Sie basieren auf dem beliebten Recaro Sportster CS, den viele Automobilhersteller für die Serienausstattung ihrer High Performance Cars nutzen: vom Ford Focus RS bis zum Renault Mégane Trophy. Die gute Nachricht für den Nachrüstmarkt: Alle Recaro Einbaukonsolen für den Sportster CS stehen auch für die „Performance Edition“ zur Verfügung. Und optional ist das neue Schmuckstück der Sitzspezialisten aus Kirchheim/Teck auch mit Seitenairbag zu haben.