Renault e.dams präsentiert neuen Boliden Renault Z.E.17

Renault e.dams präsentiert neuen Boliden Renault Z.E.17. Das Renault e.dams Team hat seinen neuen Formel E-Rennwagen Renault Z.E.17 für die Saison 2017/2018 vorgestellt. Bei der Präsentation im „Atelier Renault“ auf den Champs Elysées in Paris begrüßte der erfolgreiche Rennstall auch den neuen Teampartner Acronis.

Der Renault Z.E.17 zeigt sich wie sein Vorgänger in leuchtendem Blau, dem Markenzeichen der rein elektrischen Renault Z.E.-Modelle (Z.E. = Zero Emission). Hinzu kommen weiße Elemente und eine horizontale Linie im Stil der Optik der Formel 1-Fahrzeuge von Renault. So entsteht eine grafische Verbindung zwischen beiden Rennserien. Als Fahrerduo steigen erneut Sébastien Buemi und Nicolas Prost ins Cockpit. Neben den Logos der bewährten Sponsoren HP, Richard Mille und 8JS wird in der Saison 2017/2018 auch der Schriftzug des Softwarespezialisten Acronis auf den Autos des Renault e.dams Teams zu sehen sein. Das 2003 gegründete, weltweit tätige Unternehmen ist spezialisiert auf Sicherheitslösungen in der Cloud.

„Renault ist aktuell der einzige Hersteller, der sich in der Formel 1 und der Formel E engagiert“, sagt Cyril Abiteboul, Managing Director von Renault Sport Racing. „Unsere starke Position in der Formel E ist zu großen Teilen den Erfahrungen zu verdanken, die wir in der Formel 1 seit der Einführung der ersten Hybridsysteme 2009 gemacht haben“, so Abiteboul weiter. Die Hauptaufgabe für die kommende Saison sieht er darin, „die Ressourcen sinnvoll aufzuteilen zwischen dem notwendigen Service für die Titelverteidigung bei weitgehend konstantem technischen Regelwerk und der Vorbereitung auf die fünfte Saison, die von grundlegenden Neuerungen gekennzeichnet sein wird.“