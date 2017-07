Renault Espace – Neue Topmotorisierung mit 225 Turbo-PS

Renault Espace – Neue Topmotorisierung mit 225 Turbo-PS. Hohe Effizienz und exzellente Fahrleistungen will der neue Benzinmotor TCe 225 EDC mit Twin-Scroll-Turboaufladung verbinden, der ab sofort als neue Spitzenmotorisierung für den Renault Espace erhältlich ist. Das hochmoderne 1,8 Liter-Aggregat mit 165 kW/225 PS Leistung beschleunigt den Crossover in 7,6 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 km/h und ermöglicht eine Höchstgeschwindigkeit von 224 km/h. Dabei soll der kombinierte Verbrauch bei 6,8 Liter Superbenzin liegen. Das Leichtmetallaggregat ist exklusiv mit dem 7 Gang-Doppelkupplungsgetriebe EDC verbunden.

Dank des schnell ansprechenden Turboladers mobilisiert der Vierventil-Aluminiummotor sein maximales Drehmoment von 300 Nm bereits bei 1.750/min. Dies begünstigt eine Kraftstoff sparende, souveräne Fahrweise. Der Twin-Scroll-Turbolader gibt dem Vierzylinder auch seinen Namen: ‚TCe‘ steht für Turbo Control efficiency. Er verfügt über zwei getrennte, parallel verlaufende Abgaskanäle für jeweils zwei Zylinder sowie zwei in einem Gehäuse liegende Turbinenlaufräder, die auf einer gemeinsamen Welle sitzen. Jedes Laufrad wird von den Abgasen eines Kanals angetrieben. Hierdurch wird der Abgasgegendruck reduziert und der Gaswechsel des Motors optimiert, wodurch sich wiederum Verbrauch, Leistung und Ansprechverhalten verbessern.

Weiteres Kennzeichen des Vierzylinders ist die überarbeitete variable Verstellung der Einlassventile mit neuer Feststellfunktion in drei Positionen. Diese dienen zur Verbesserung des Drehmoments bei niedrigen Drehzahlen, zur Optimierung der Verbrennung beim Start und zur Steigerung der Effizienz über einen breiten Drehzahlbereich. Ebenfalls neu: 8-Loch-Injektoren sorgen für eine schnellere Einspritzung (200 bar) und eine feine Verteilung des Kraftstoffs in den Brennräumen, was die Effizienz und Leistung steigert. Das Technikpaket des Triebwerks aus der ENERGY-Motorenfamilie umfasst außerdem das Start-Stopp-System und das Energy Smart Management zur Rückgewinnung von Bewegungsenergie.