Renault Österreich – Nora Mautner Markhof übernimmt Kommunikationsagenden

Renault Österreich – Nora Mautner Markhof übernimmt Kommunikationsagenden. Nora Mautner Markhof zeichnet ab 1. November 2017 als Direktorin Kommunikation bei Renault Österreich verantwortlich. Die 36-jährige hat in der Vergangenheit zahlreiche Aufgaben in Öffentlichkeitsarbeit, Motorpresse und Event übernommen. Sie folgt Dorit Haider, die nach 21 Jahren bei Renault Österreich in den Ruhestand wechselt.

Nora Mautner Markhof studierte in Wien Publizistik und Kommunikationswissenschaft. Während ihres Studiums war sie bereits im Eventbereich und für die Automobilpresse aktiv. Nach ihrer erfolgreichen Diplomprüfung startete ihre berufliche Laufbahn als PR-Consultant bei der Agentur Temmel, Seywald & Partner Communications GmbH. Ab August 2010 übernahm sie als Direktorin für Presse & Öffentlichkeitsarbeit die Verantwortung bei der Citroën Österreich GmbH. Im Mai 2015 erfolgte der Wechsel zur Leiterin Öffentlichkeitsarbeit & Eventmanagement für die Marken Citroën und DS, bevor sie im Mai 2016 in Elternkarenz ging.

Dorit Haider begann 1977 ihre berufliche Laufbahn in der internationalen Hotelbranche und wechselte 1984 als Office Manager für Architekt Hans Hollein in die Kultur. Im März 1987 sattelte sie erneut um und übernahm die Marketingassistenz bei Honda Austria. 1993 übernahm sie die Position als Presse- und Werbeleiterin bei der japanischen Automarke. Im September 1996 wechselte sie zu Renault Österreich und zeichnet seitdem als Direktorin für Kommunikation verantwortlich.