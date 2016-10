Rinspeed Oasis – Rollende Ideen-Oase in automobiler Wüste. Der Schweizer Auto-Visionär Frank M. Rinderknecht wechselt mit seiner neuen Rinspeed-Konzeptstudie „Oasis“ ins Charakterfach. Rinspeed zeigt Oasis im Jänner 2017 auf der CES in Las Vegas. Mit dem selbstfahrenden E-Mobil für Stadt und Umland setzt er – quasi als Rufer in der Wüste – ein lautes Ausrufezeichen gegen die Idee vom Großstadtdschungel, in dem man ohne tonnenschwere SUVs nicht überleben kann.

„Oasis“ ist der klare Gegenentwurf zum martialischen Auftritt auf dem urbanen Asphalt. Der feine zweisitzige Flitzer sieht mit seinen großen Glasflächen und verkleideten Vorderrädern ziemlich futuristisch aus. Wie der trendige Kumpel von Starwars-Ikone R2D2. Gemeinsam haben beide, dass sie sich auf ihren Rädern fast auf der Stelle drehen können. Nicht graue Maus und nur zweckmäßig wie Googles Car, sondern eher „Next Generation“ – mit vielen technischen und optischen Leckerbissen inside.

Rinspeed Oasis – fahrendes Wohnzimmer

Apropos inside: Im Innenraum entsteht ein neuer Lebensraum mit modernem Wohnzimmer-Ambiente: Sessel, Sideboard, TV und natürlich multifunktionales Lenkrad. Die Windschutzscheibe dient als Screen für Virtual- wie auch Augmented Reality.

Wer wird das Auto besitzen, wer betreiben und wozu nutzen? Rinspeed-Boss Rinderknecht hat den Wagen so konzipiert und ausgestattet, dass alle denkbaren Optionen offen sind in einer Gesellschaft, die bereit ist Güter sinnvoll zu teilen.

„Oasis“ kann morgens als Commuter- oder Einkaufswagen dienen, nachmittags als „Micro-Delivery-Vehicle“ für den urbanen Paketdienst und abends bei der Heimfahrt als Pizza-Taxi. Möglich wird dies durch eine clevere, code-geschützte „Schublade“ im Heck, die je nach Bedarf auch gekühlt oder beheizt werden kann. Wieso nur Menschen innovativ und disruptiv bewegen, sondern nicht auch (gleichzeitig) Kleinwaren?

Der Name „Oasis“ darf aber gerne auch wörtlich genommen werden: Unterhalb der Windschutzscheibe hat der kreative Eidgenosse für die Aufzucht von Blumen oder auch Radieschen eine kleine Grünfläche angelegt. Sozusagen «Urban Gardening» auf Rädern. Ein wenig versponnen? Vielleicht. Jedenfalls eine Quelle der Inspiration für alle, die in der automobilen Einheitswüste nach Neuem suchen.

Rinspeed Oasis – Partner und Zulieferer

4erC GmbH – www.4erc.ch AXA Winterthur Versicherungen – www.axa-winterthur.ch

Borbet GmbH – www.borbet.de Dekra Automobil GmbH – www.dekra.com

Dr. Schneider Unternehmensgruppe – www.dr-schneider.com Esoro AG – www.esoro.ch

EVA Fahrzeugtechnik GmbH – www.evafahrzeugtechnik.de Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – www.de.ey.com/automotive GF Automotive – www.gfau.com Harman International, Inc. – www.harman.com Harting KGaA – www.harting.com Huf Group – www.huf-group.com Leopold Kostal GmbH & Co. KG – www.kostal.com MHP – A Porsche Company – www.mhp.com NXP Semiconductors – http://bit.ly/2cdLqlW Osram – www.osram.com Schoeller GmbH & CoKG – www.schoeller-wool.com Siemens AG – Mobility Division – Intelligent Traffic Systems –www.siemens.com/traffic Sika Automotive AG – www.sikaautomotive.com Stahl Holdings BV – www.stahl.com Strähle+Hess GmbH – www.straehle-hess.de Turkish Automobile Development Center – www.tog.gov.tr Vites GmbH – www.vites.de Vollmond Werbeagentur – www.agentur-vollmond.de Techniplas – www.techniplas.com WayRay – wayray.com/navion

ZF Friedrichshafen AG – www.zf.com