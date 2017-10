RoadButler – Der First Class-Klapptisch

RoadButler – Der First Class-Klapptisch. Das RoadButler Premium System beinhaltet eine Vielzahl an hochwertigen Ausstattungsextras für den Innenraum aller gängigen Fahrzeugmodelle. Kernstück ist der Basisträger, der in den Varianten „Fix“ und „Flex“ angeboten wird. Der Basisträger wird an die Kopfstützenstangen angebracht. Durch ein leicht zu bedienendes „Click“-System können verschiedene Komfort-Accessoires angebracht werden. Zu diesen gehört der robuste und leicht zu reinigende Klapptisch mit Getränkehalterung. Wie alle Produkte aus der RoadButler Familie ist er aus hochwertigem mattem Kunststoff mit Hochglanz-Akzenten gefertigt. Zur komfortablen Nutzung kann der Winkel zwischen Sitz und Klapptisch durch eine manuell ausfahrbare Stütze beeinflusst werden. Diese arretiert in der gewünschten Position und dient zugleich als Überlastungsschutz. Weiter ist auch die Nutzungshöhe variabel einstellbar, damit sowohl Kindern, als auch Erwachsenen eine angenehme Tischhöhe zur Verfügung steht. So ist der RoadButler Klapptisch der ideale Begleiter für lange Reisen.

Das RoadButler System wird in Deutschland entwickelt und gefertigt. Höchste Qualitäts- und Sicherheitsansprüche, sowie ein durchdachtes Design zeichnen die Produkte aus. Alle Produkte sind sicherheitszertifiziert und wurden umfangreichen Praxistests unterzogen. Weitere Informationen über das RoadButler System unter www.roadbutler.de