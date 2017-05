Rolls-Royce Sweptail Resultat einer intellektuellen Reise

Rolls-Royce Sweptail Resultat einer intellektuellen Reise. Es gibt für Autoliebhaber wohl kaum etwas faszinierenderes als jene Einzelstücke, die im Werk gebaut werden und die dann in den Garagen zahlungskräftiger Sammler und Potentaten verschwinden. Es kommt vor, dass die Öffentlichkeit nie einen Blick auf sie erhascht. Doch zum diesjährigen Concorso d’Eleganza am Comer See gewährt uns Rolls-Royce einen kurzen Blick auf eines dieser Unikate. Es hört auf die Bezeichnung Sweptail und ist als Unikat auf Kundenwunsch entstanden.

Kühler für den „Lieblings-Jahrgangschampagner

Das Design des Rechtslenkers wurde gemeinsam mit dem Kunden entwickelt – laut Pressemeldung einem „Kenner der Marke“, der sich von „vielen seiner Lieblingsautos des frühen 20. Jahrhunderts sowie von vielen klassischen und modernen Yachten inspirieren ließ.“ Nicht von ungefähr also erinnert der Zweisitzer an den Bootsbau: Das Auto ist nicht nur in klassischem Dunkelblau lackiert, es verfügt auch über vielfach lackierte Edelholz-Elemente inklusive einer voluminösen Hutablage. Die Amaturentafel wirkt klar und sehr futuristisch.Natürlich, so der Pressetext, gibt es einen Kühler für den „Lieblings-Jahrgangschampagner“ des Eigners. Und es gibt eine Ablagemöglichkeit für zwei Aktenkoffer.

Panoramadach zum Heck

Insgesamt ist ein teils sehr klassisches, teils äußerst minimalistisches Auto herausgekommen mit einem massiven Aluminium-Kühler, einer in Metall eingefassten Frontpartie und einem Panoramadach, das sich zum Heck hin stark verjüngt. Über Kaufpreis und zukünftigen Verbleib des Fahrzeugs lässt Rolls-Royce nichts verlautbaren. Doch man verrät, der mehrjährige Entstehungsprozess sei „eine wunderbar intellektuelle Reise mit dem Kunden“ gewesen. Dem Betrachter bleibt zu hoffen, dass das schöne Stück noch auf vielen Klassiker-Veranstaltungen zu sehen sein wird.