SAIC will Marke MG 2019 elektrisch wieder nach Europa bringen

SAIC will Marke MG 2019 elektrisch wieder nach Europa bringen. Chinas größter Autobauer SAIC will bis Ende 2019 mit den Marken MG und Maxus auf dem europäischen Kontinent vertreten sein. Auch die Marke Maxus soll 2019 in Europa starten.

SAIC setzt seine Hoffnungen für das Europa-Revival der einstigen englischen Sportwagenmarke MG unter anderem auf das MG E-motion concept, einen Elektrosportwagen, für den SAIC auf der Shanghai Motor Show eine Studie vorgestellt hat. Der Zweitürer soll in weniger als 4 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen und eine Reichweite von über 500 km haben.

„MG wird auf dem europäischen Markt mit einem zeitgemäßen Geschäftskonzept wieder eingeführt werden“, sagte Pieter Gabriëls, Geschäftsführer von SAIC Mobility Europa. „Klar ist bereits, dass wir kein konventionelles Franchise-Händler-Konzept einführen werden“, so Gabriëls weiter.

Beim Europa-Start der Marke Maxus ruhen SAICs Erwartungen auch auf dem Maxus EV80, einem vollelektrischen Lieferwagen mit einem Ladevolumen von 10 bis 11 Kubikmetern, einer maximalen Zuladung von 950 kg und einer Reichweite, die unter realen Bedingungen über 200 km liegt, so SAIC.