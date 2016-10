SCC – Grandioses Finale für Team Hoffmann. Nach den erfolgreichen Rennen in Brünn kann das Team Hofmann auch nach dem Saisonfinale auf dem Red Bull Ring eine tolle Bilanz ziehen: Doppelsieg in der Div 1 und gesamt für Roman Hoffmann, 1. und 2. Platz in der Div. 2 für Norbert Groer.

In der Qualifikation sicherte sich Hoffmann im PRC Audi Turbo (2.000 ccm mit 530PS) den 2. Platz 0,07 sec hinter Serien Leader Andreas Fiedler (D). Beim Rennen schnappte sich Hoffmann beim Start die Führung vor Fiedler und baute den Vorsprung bis ins Ziel auf 15 sechs aus, 3. Alexander Seibold (D)

In der Div 2 trickst Norbert Groer (Ligier Honda (2.000 ccm, 296 PS) ebenfalls beim Start Simon Stoller (Klassengesamtsieger Div 2 aus der Schweiz) aus und fährt mit 0,4 sec Vorsprung vor Stoller als Klassensieger ins Ziel.

Die 2.Quali beendete Hoffmann mit persönlich schnellster Runde am RBR 1.25.230 auf Pole und konnte das Rennen überlegen mit über 30 Sekunden Vorsprung vor dem Schweizer Turi Breitenmoser auf PRC Ford Cosworth für sich entscheiden, 3. Alexander Seibold PRC BMW (D). Norbert Groer erreichte den 2. Platz in der Div. 2 hinter Simon Stoller (CH).

Eigentlich war man – zwar mit breiter Brust nach den Brünn-Erfolgen – angereist, die Einsätze sollten „nur“ eine Empfehlung für neue Fahrer sein, dann wurde das PRC Werksteam mit seinen eigenen Waffen geschlagen. Das macht Lust auf mehr, fehlt nur noch ein Sponsor! Die Crew hat mit unermüdlichem Einsatz gearbeitet, das Team ist topfit für die Saison 2017.

Übrigens: gute Fahrer für PRC Turbo und/oder Ligier JS 51 Honda für die Saison 2017 > gerne gesehen!