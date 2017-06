Schneebergland Rallye 2017 – Ausfallsorgie

Schneebergland Rallye 2017 – Ausfallsorgie. Derart viele Wendungen, vor allem an der Spitze hat es selten in der heimischen Rallyeszene gegeben. Bereits auf der zweiten Sonderprüfung verabschiedeten sich zwei Top-Favoriten Gerwald Grössing und Raimund Baumschlager.

Dem Lokalmatador wurde der Motor zum Verhängnis, dem oberösterreichischen Ex-Staatsmeister Baumschlager ein Graben neben der Strecke, der zum unüberwindbaren Hindernis für die Weiterfahrt wurde. Auch Gerald Rigler (Reifenschaden) und Andi Aigner (technischer Defekt) hatten Probleme auf dieser Prüfung, in der 2WD wurde Christoph Zellhofer im zweiten Durchgang durch eine kaputte Halbachse aus dem Rennen geworfen.

Ausfälle, Ausfälle, Ausfälle….

Und in diesem Stil ging es auch am Nachmittag weiter: Der zu Mittag gleichauf mit Niki Mayr-Melnhof führende Staatsmeister Hermann Neubauer fiel auf dem Rundkurs Haraseben spektakulär aus. Ein kleiner Motorbrand wurde vor Ort von der Crew gelöscht, noch bevor die alarmierte Feuerwehr eintreffen konnte.

Der Showdown lautete für die letzten Prüfungen also Christian Schuberth-Mrlik, der nach einem Missgeschick am Start und einer leichten Kollision mit einem Heuballen auf SP 3 im Laufe der Rallye wieder Bestzeiten fuhr gegen Niki Mayr-Melnhof, der bis dahin eine ruhige Rallye ohne größere Zwischenfälle genoss.

Auf Sonderprüfung 6 bekam auch Mayr-Melnhof Probleme mit seinem Motor. Wie sich später herausstellte, brach ein Teil im Ansaugtrakt, weswegen der Motor ins Notprogramm wechselte. Mit letzter Kraft schleppte sich dann der Fiesta R5 ins Service, wo buchstäblich in letzter Minute der Fehler behoben und die Siegchance doch noch erhalten werden konnten.

1.Sieg für Niki Mayr Melnhof und Julian Wagner

Die abschließende Powerstage, der Rundkurs Haraseben brachte die entscheidende Wendung: Schuberth-Mrlik lag in Schlagdistanz und versuchte mit beherzter Fahrweise die fehlenden Sekunden auf den Gesamtsieg gegen Mayr-Melnhof gutzumachen. Der bereits im Ziel der Sonderprüfung befindliche Forstinger-Pilot Mayr-Melnhof wartete allerdings vergebens auf den Zeitenvergleich. Mirlik schied wenige Kilometer vor dem Ziel aus.

Ebenfalls seinen ersten Sieg am Schneeberg feierte Julian Wagner. Er hatte die schwierigen Bedingungen am besten im Griff und belohnte sich mit seinem ersten Klassensieg.

Endergebnis Schneebergland-Rallye 2017

