Schweizer Edel-Chronograph – Chrono Flying Tourbillon

Schweizer Edel-Chronograph – Chrono Flying Tourbillon. Die AL01 Chrono Flying Tourbillon – perfekte Accessoire für den Gentleman mit Golden Card.

Die Anzeige umfasst Stunden, Minuten und Sekunden. Außerdem ist ein Timer mit einer Laufzeit von bis zu 30 Minuten integriert. Die eleganten Zeiger geben die Uhrzeit wider. Das moderne Design legt das Innenleben der Uhr offen, das von intensiver Detailarbeit geprägt ist. Die Zusammenarbeit der Komponenten lässt ein Meisterwerk entstehen, das sich zu einem großen Ganzen vereint.

Der AL01 Chrono Flying Tourbillon verfügt über zwei Chronographen. Auf der linken Seite läuft der Zeiger im 30 Sekunden-Takt, auf der rechten im 60 Sekunden-Takt. Die AL01 Chrono Flying Tourbillon ist bis zu einer Tiefe von 30 Metern wasserdicht. Dank des Lederbandes mit Schließe schmiegt sich die Uhr sanft an die Haut.

Die exklusive Uhr ist in den Farben Grau und Schwarz erhältlich. Das Material ist in Titan und fünfkarätigem Gold erhältlich. Es gibt nur wenig, womit sich ein Mann „schmücken“ kann. Die AL01 Chrono Flying Tourbillon gehört definitiv dazu. Sie setzt durch Exklusivität und Perfektion ein dezentes Statement. Der Preis? Ab schlappen 200.000 Schweizer Franken in Gold, ab 150.000 CHF in Platin.